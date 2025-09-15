聽新聞
星期評論／學生力爭外食風潮 學校成了夾心餅

聯合報／ 本報記者林佳彣

新冠疫情讓外送經濟更夯，愈來愈多學校開放訂購外食，成為近年趨勢，因各校鬆綁程度不同，引發學生陸續發難。當校園外送缺乏明確法規作為校園自主管理依據，全國各校無所適從，校方成了夾心餅，中央應盡速明確指引。

各校管理力道不一且現行無法規限制，北一女中午餐時段可見校門湧現「粉紅大軍」外送員，但松山高中卻有學生訂餐未依規寫外食單遭校方懲處。學生爭取訂購外食的聲音愈發熱絡，曾有人在北市府i-Voting平台提案「高中（職）學生午餐允許開放外食」，中山女高學生本月連日在校長室外吃便當力爭放寬外食限制。

學校憂心不無道理，食安、環保、交通都是問題，就算建立「安心店家」名單供學生挑選，不見得符合學生口味，校方更困擾的是沒法定權限斷定哪些店家合適，確實很為難，源頭把關仍得回歸衛生機關。

根本原因在於中央沒有明確法令，雖然國教署訂有「中等學校校園開放外食訂購各面向建議」，說好聽是給各校參考，下放權限，實則讓校方無所適從，往往容易會被簡化成開放、禁止兩選項。即使基於平等原則，中央讓各校統一開放，難保不會亂象叢生，恐非各界所樂見。

開放訂購外食與否是其次，如何管理比起禁止更顯重要，好比校園的手機政策，問題核心在於校園自主管理程度。中央要有法規可遵循，且納入親、師、生三方溝通共識，執行面規範再由各校因地制宜，例如從教育層面引導學生反思外送產生的垃圾量等影響層面，否則單憑「大人」一紙命令說了算，學生反噬力量堪比海嘯衝擊。

