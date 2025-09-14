新北生育獎金、好孕專車再加碼 侯友宜：打造友善育兒

新北市民政局14日舉辦「2025新北市聯合婚禮」新人說明會，新北市長侯友宜為現場新人送上衷心的祝福，也宣布明年加碼生育獎勵金為第一名4萬元、第二名4.5萬元、第三名（含）以後5萬元，以及好孕專車服務再擴大，減輕育兒壓力，讓找到人生伴侶的市民們能開心結婚，攜手經營美好的家庭。

侯友宜說，婚姻是兩個來自不同背景的人，互相體諒、包容，用珍惜的態度共度一輩子，結婚不只是紙上的契約，更是一生的誓約。為了減輕育兒負擔，侯友宜宣布，明年1月起提高生育獎勵金，從目前的第一名3萬元、第二名4萬元、第三名（含）以後5萬元，調升為第一名4萬元、第二名4.5萬元、第三名（含）以後5萬元，打造友善育兒環境，照顧所有新北市的新手爸媽們。

侯友宜表示，新北市也體貼孕婦懷孕的不易，明年2月起加碼補助好孕專車服務，提高補貼趟次從28次到36次、補助金額由200元提升為250元，最多補助9,000元，預計有8,000位孕婦可以受惠。此外，好孕專車也不限搭乘用途，讓孕婦不只產檢使用，外出都更為便利，使用期限可至預產期後6個月內，更貼近孕婦及育兒的需求。

在好孕專車服務上，侯友宜指出，市府鼓勵更多司機提供好孕專車服務，也加碼司機獎勵機制，單月50趟次以上即可獲得2,000元獎勵金，100趟次以上則有5,000元獎勵金，載愈多、獎勵愈多。侯友宜說，孩子是未來的希望，期盼新人步入婚姻後能樂於生育，市府也持續推動婚育一條龍的政策，讓市民在新北市孕育美滿的家庭生活。