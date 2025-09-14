新北三芝人氣牛排店想頂讓 女兒曝：讓老爸享清福

新北三芝知名的牛排館「邊界驛站」在臉書社群宣布徵求頂讓的訊息，孫姓業者的女兒說，陪伴大家18年的邊界驛站要頂讓，考量父親年紀大，她長期在國外也無力接手，希望讓爸爸享清福，願低價頂讓給有心人，讓傳奇及好味道持續下去。

業者孫方立是美國人，1978年來台，還成為台灣女婿，他待在台灣時間已將近50年。孫方立綽號「老孫」，的孫方立本名Frank Sampson，是來自德州的美國人，因為在台灣待久了，言談、風格多了一點「台味」。

因為愛吃也懂吃，孫立方開設美式牛排館分享好味道。坐落在新北三芝區的「邊界驛站」德州烤肉牛排館約莫2008年成名，一度開3家分店。

孫方立曾在多年前接受過聯合報訪問，稱讚台灣人很友善、好客、勤奮且腦袋超靈活。他當時談到，當年到夏威夷大學學中文，當地台籍朋友鼓吹他來台教英語，他買了單程機票，身上僅有50美元便隻身赴台，沒想到從此沒有歸程，台灣成為他第二個家。