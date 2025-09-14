聽新聞
0:00 / 0:00
新北三芝人氣牛排店想頂讓 女兒曝：讓老爸享清福
新北三芝知名的牛排館「邊界驛站」在臉書社群宣布徵求頂讓的訊息，孫姓業者的女兒說，陪伴大家18年的邊界驛站要頂讓，考量父親年紀大，她長期在國外也無力接手，希望讓爸爸享清福，願低價頂讓給有心人，讓傳奇及好味道持續下去。
業者孫方立是美國人，1978年來台，還成為台灣女婿，他待在台灣時間已將近50年。孫方立綽號「老孫」，的孫方立本名Frank Sampson，是來自德州的美國人，因為在台灣待久了，言談、風格多了一點「台味」。
因為愛吃也懂吃，孫立方開設美式牛排館分享好味道。坐落在新北三芝區的「邊界驛站」德州烤肉牛排館約莫2008年成名，一度開3家分店。
孫方立曾在多年前接受過聯合報訪問，稱讚台灣人很友善、好客、勤奮且腦袋超靈活。他當時談到，當年到夏威夷大學學中文，當地台籍朋友鼓吹他來台教英語，他買了單程機票，身上僅有50美元便隻身赴台，沒想到從此沒有歸程，台灣成為他第二個家。
「邊界驛站」要頂讓消息傳開後，引發熱烈討論，臉書發文下方湧入不少留言，有饕客說「希望有人接手，永存好味道」，也有人說「必須用新台幣再去支持一波」。也有饕客稱讚這家店是當地最有美國味的牛排館，讓住過的德州的他，有一秒走進的德州的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言