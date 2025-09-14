快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今天比賽是「大同足技」對上「台北競技」，剛好身兼大同足技的領隊、台北市議員苗博雅也在場，第一時間也拿起麥克風，協助現場工作人員指揮疏散。圖／取自鄭運鵬臉書
今天比賽是「大同足技」對上「台北競技」，剛好身兼大同足技的領隊、台北市議員苗博雅也在場，第一時間也拿起麥克風，協助現場工作人員指揮疏散。圖／取自鄭運鵬臉書

台北田徑場14日晚間舉辦企業甲級足球聯賽，賽事進行到一半場館上方探照燈突然爆炸起火，嚇壞現場觀眾，所幸火勢不大很快撲滅，並未造成傷亡。體育局表示，已請機電人員盡速查明走火原因，比賽則延期擇日補賽。

台北田徑場今天晚間舉行台灣企業甲級足球聯賽，不料比賽到接近中場時，屋頂上方燈光突然爆炸，緊接著冒出火光，在場觀眾全都嚇到，雖然火勢不大，但直到關燈火才熄滅。

而今天比賽是「大同足技」對上「台北競技」，剛好身兼大同足技的領隊、台北市議員苗博雅也在場，第一時間也拿起麥克風，協助現場工作人員指揮疏散，前立委鄭運鵬也讚許，「臨場反應很好！有領隊之風。」

體育局表示，晚間接獲民眾通報田徑場主場場燈走火，物業人員通知消防隊到場，經關閉電源後熄滅，現場無人員受傷，已請機電人員盡速查明走火原因，比賽也臨時喊卡擇日補賽。

台北田徑場14日晚間舉辦企業甲級足球聯賽，賽事進行到一半場館上方探照燈突然爆炸起火，嚇壞現場觀眾，所幸火勢不大很快撲滅，並未造成傷亡。圖／取自鄭運鵬臉書
台北田徑場14日晚間舉辦企業甲級足球聯賽，賽事進行到一半場館上方探照燈突然爆炸起火，嚇壞現場觀眾，所幸火勢不大很快撲滅，並未造成傷亡。圖／取自鄭運鵬臉書

