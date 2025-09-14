第8屆新北文化獎 莊芳榮、劉鎮洲及2團體獲獎

新北市政府今天舉辦「第8屆新北文化獎」頒獎典禮，由文化資產保存推動者莊芳榮、陶藝大師劉鎮洲及新象創作劇團、百年北管曲藝團體淡水南北軒等團體獲獎。

新北市長侯友宜今天出席「第8屆新北文化獎」並頒獎表揚莊芳榮、劉鎮洲及新象創作劇團、淡水南北軒等個人及團體。

文化局表示，莊芳榮長年致力於文化政策推動與文化資產保存，協助國定古蹟林本源園邸修復及籌備國立傳統藝術中心等，均立下重要里程碑。

劉鎮洲投身陶藝創作、教育推廣與藝術評析40餘年，曾獲台灣陶藝成就獎，作品融合自然、人文與哲思，以現代造型語彙開拓台灣陶藝新境界。

在團體方面，「新象創作劇團」自1990年成立以來，致力於開創台灣雜技藝術新風貌，將傳統技藝融入現代劇場，並深耕於弱勢與偏鄉教育推廣，團隊推動「慢飛天使」藝術平權計畫，為身心障礙孩子開啟舞台之門，展現藝術共融的價值。

文化局表示，「淡水南北軒」為百年北管子弟軒社，長年守護地方曲藝傳統，並持續吸引年輕世代參與，積極投入淡水大拜拜、媽祖遶境等民俗活動，並與學界合作，逐步建立北管文化傳承平台。近年更將現代元素融入表演，展現傳統曲藝的嶄新生命力，是無形文化資產傳承的重要典範。