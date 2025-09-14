瑞芳火車站前路口設不設紅綠燈？支持、反對方激辯 警方回應了

新北市瑞芳火車站前的路口將設紅綠燈，市府交通局政策轉向，從行車優先改成行人優先是主要理由，另外一個原因是每月都有駕駛人，被人檢舉未停讓行人收到罰單，怪罪這處路口有如陷阱。

瑞芳火車站前站廣場旁的明燈路三段、民生街「T」字路口，人、車都多。民眾要求設置紅綠燈的訴求未曾停止，但民意代表曾多次辦會勘，交通局都以設置號誌會「吃」到路側，影響車道，考量車流效率為重，不設紅綠燈。

有國外媒體形容台灣是「行人地獄」，行政院前年提出行人優先交通安全行動綱領，推動完善行人通行環境，加強取締路口不停讓行人違規行為。

有網友在臉書社團「瑞芳大小事」貼文，指員警取締未停讓行人立意良好，「但只要斑馬線上有人，縱使有一段距離仍會被開單」，若要等待斑馬線淨空才通行，又會阻塞交通。火車站前路口是否要設置紅綠燈，又成為話題。

有網友留言回應，「有的站在那裡也不過，有的要走不走」、「假日要禮讓行人，車子會卡很久」、「行人有快有慢，等了一個過了另一個又靠近斑馬線」、「問他要走嗎？他說沒有，然後車騎了他才突然過馬路，這不就是故意的嗎？」、還有人直接說，「希望設有紅綠燈，人車都方便」、「人車分流才是正確的」。

也有網友擔心設了紅綠燈會衍生問題，覺得「停讓10秒不要，要停40秒的紅綠燈」，「車流複雜，安裝燈號反而可能讓交通更卡，適得其反」。

新北市議員林裔綺說，先前多次會勘，市府都以無空間、恐影響假日車流，瑞芳火車站前路口不設紅綠燈，日前再一次會勘，市府才同意設置，並在明燈路三段、民生街路口，共設5根號誌桿，避免駕駛人非故意未停讓行人而受罰。

林裔綺曾與新北市警察局長方仰寧、瑞芳警分局長沈明義到瑞芳火車站前，了解人、車通行狀況，希望在號誌設置後，警方要持續觀察人車狀況，調整火車站前路口和明燈路三段沿線燈號運作模式。

瑞芳警分局長沈明義表示，分析這處路口過去的交通情況，目前規畫號誌啟用初期，白天車流量較多時段才運作，晚上8時起改成閃紅燈、閃黃燈。警方也會觀察路況，如果出現民生街車流回堵或其他狀況，會調整秒數因應，或改由員警控制號誌，讓交通更順暢。