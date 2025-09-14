拆公館圓環爆警民衝突！苗博雅遭出征 反批假訊息為「圍苗救蔣」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾行經公車地下道上方，邊繞行邊呼口號。本報資料照
近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾行經公車地下道上方，邊繞行邊呼口號。本報資料照

公館圓環13日凌晨開始拆除進行填平地下道工程，卻因民眾有拿台北市長蔣萬安「遺照」，甚至有人對警方攻擊，引發爭議。藍營更將箭靶指向有參與活動的社民黨議員苗博雅，更指恐她提前落跑。苗傍晚在臉書發文反擊，當天主辦單位活動晚上9時許活動結束沒多久就離開，藍營指控完全是假訊息，只是想「圍苗救蔣」。

苗博雅強調，912活動是由行人零死亡推動聯盟號召，主辦單位已再次說明，當天主辦單位約晚上9時15分宣布活動結束，她也在晚間9時30分離開，發生爭議事件時間點約是在隔天凌晨0點15分，她參加合法集會在主辦單位宣布活動結束後離開，卻遭國民黨胡說八道，怪她怎麼沒有違法集會。

苗博雅說，任何集會現場出現的暴力行為，她的態度一直很清楚「該辦就辦，不要雙標」，揮拳該被譴責，警察頭上衝浪和勒警也都是錯誤，但大量不符事實短影音，指控她在爭議發生後離場說法，都是假訊息。

苗博雅說，當政府做一個愚蠢決策，最有效的護航就是發動政治集體攻擊，消滅一個嚴格監督市府的議員，製造寒蟬效應，讓每個議員都不敢追蹤問題，反倒是蔣萬安被問到圓環問題掉頭就走，這是真正的臨陣脫逃，「政治抹黑和汙衊，無法解決明天上班日開始交通黑暗，未來尖峰300班公車大排隊、大塞車，增加的不幸死亡事故風險。」

死亡 議員 苗博雅

