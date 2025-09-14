快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

填平公館地下道重壓捷運頂板 北市府：安全無虞

中央社／ 台北14日電

北市新工處今天表示，「公館圓環拆除及地下道填平工程」13日凌晨動工，有報導指灌漿如4.5個泳池重壓在捷運綠線頂板，其實工程已經過評估及審查，安全無虞，請市民安心。

媒體報導「公館圓環開拆首部曲！灌漿填平地下道如4.5個泳池重壓捷運綠線頂板」，安全性受關注。

台北市新工處發布新聞說明，「公館圓環拆除及地下道填平工程」在施工前，已依據規定提送「捷運設施安全影響評估報告」，報告也再送第三方認證單位「台灣區基礎工程學會」審查通過，確認整體工程對於捷運新店線隧道、相關設施的安全影響無虞。

新工處說，這份工程安全影響評估報告，是依地質條件、地下水位、地表荷載、既有捷運結構設施及施工等條件，進行平面應變模式的數值模擬分析，結果為預估最大值遠低於捷運規範設計要求。

新工處說，為求周延，施工前也已在捷運隧道內部裝設自動監測系統，施工過程可即時監測捷運設施、確保安全，請市民放心。

另外，新工處發現，網路出現惡意造謠，稱此工程「圖利中資」、「灌漿公司為中國青島公司」，實則從承攬的永溢營造股份有限公司，到施工委託的協力廠商，都設立在台灣，發現造謠資訊的第一時間，已向警局報案，呼籲市民勿信、勿傳謠。

捷運 北市 公館圓環

延伸閱讀

公館圓環拆除施工進度順利 北市府：有望縮短工期

中央砍北市7成5捷運建設補助款 捷運局：明年少了快60億

公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦

北市公館圓環拆除爆衝突 北檢：尊重警方現場蒐證依法處理

相關新聞

拆公館圓環爆警民衝突！苗博雅遭出征 反批假訊息為「圍苗救蔣」

公館圓環13日凌晨開始拆除進行填平地下道工程，卻因民眾有拿台北市長蔣萬安「遺照」，甚至有人對警方攻擊，引發爭議。藍營更將...

北市寄養家庭數逐年遞減 市府曝「兩大因素」成主因

近年來寄養家庭逐年減少，北市社會局2023年曾調高服務考核獎勵金，但量能仍遞減，審計報告指出，截至去年12月底，近3年合...

中和原民歲時祭儀登場 歌舞祈福傳承文化

新北中和區114年度「原住民族歲時祭儀」活動，今在錦和運動公園壘球場舉行，族人透過歌聲與舞蹈，向上天表達感謝，祈願新的一...

十年愛情長跑、同窗再續緣分 新北新人分享甜蜜故事

新北市「2025聯合婚禮」今舉行說明會，聯合婚禮活動即將於10月19日登場，參與的新人們帶著各自的故事與期待走進人生新篇...

新北八里文旦柚評鑑激戰 三大獎項冠軍出爐

新北農業局輔導八里區農會舉辦「第34屆文旦柚評鑑」及「第9屆幸福果饌評鑑」，果農李進成、李春益脫穎而出，分別奪下冠軍殊榮...

出席復興崗校友會 蔣萬安：堅定捍衛中華民國反對台獨

北市長蔣萬安今出席復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，適逢抗戰80周年，也受到兩岸共同的紀念，蔣強調，歷史不容遺忘、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。