填平公館地下道重壓捷運頂板 北市府：安全無虞

台北市新工處今天表示，「公館圓環拆除及地下道填平工程」13日凌晨動工，有報導指灌漿如4.5個泳池重壓在捷運綠線頂板，其實工程已經過評估及審查，安全無虞，請市民安心。

媒體報導「公館圓環開拆首部曲！灌漿填平地下道如4.5個泳池重壓捷運綠線頂板」，安全性受關注。

台北市新工處發布新聞說明，「公館圓環拆除及地下道填平工程」在施工前，已依據規定提送「捷運設施安全影響評估報告」，報告也再送第三方認證單位「台灣區基礎工程學會」審查通過，確認整體工程對於捷運新店線隧道、相關設施的安全影響無虞。

新工處說，這份工程安全影響評估報告，是依地質條件、地下水位、地表荷載、既有捷運結構設施及施工等條件，進行平面應變模式的數值模擬分析，結果為預估最大值遠低於捷運規範設計要求。

新工處說，為求周延，施工前也已在捷運隧道內部裝設自動監測系統，施工過程可即時監測捷運設施、確保安全，請市民放心。

另外，新工處發現，網路出現惡意造謠，稱此工程「圖利中資」、「灌漿公司為中國青島公司」，實則從承攬的永溢營造股份有限公司，到施工委託的協力廠商，都設立在台灣，發現造謠資訊的第一時間，已向警局報案，呼籲市民勿信、勿傳謠。