北市寄養家庭數逐年遞減 市府曝「兩大因素」成主因

近年來寄養家庭逐年減少，北市社會局2023年曾調高服務考核獎勵金，但量能仍遞減，審計報告指出，截至去年12月底，近3年合格寄養家庭戶數及空床數分別從2022年底120戶、16床，2024年8月底只剩下78戶、6床，更呈現高齡化趨勢，市府坦言，受到當代人晚婚及寄養父母年齡漸增導致家庭數減少，將持續協助照顧者減少照護壓力，以提升留任意願。

社會局在2023年為加強寄養家庭服務品質及獎勵其服務辛勞，修正「兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，增訂寄養家庭退場機制，並調高考核成績優等及甲等獎勵金，但寄養家庭數卻逐年減少，2022至2024年合格寄養家庭戶數及空床數分別從120戶、16床，2024年8月底只剩下78戶、6床。

審計報告分析，受寄養父母因高齡化陸續辦理退休，加上近年民眾晚婚晚育延後投入寄養服務時間，加上親職功能不佳寄養家庭退場影響，截至去年8月55歲以上未滿65歲及65歲以上寄養家庭數分別為44戶及13戶，占總戶數56.41％及16.67％，較2022年底同項占比53.33％及14.17％，分別增加3.08及2.5個百分點，且無法優先提供多重障礙特殊需求兒少及2歲以下嬰幼兒適當性照顧等情事。

社會局表示，除晚婚及退休外，寄養家庭關乎兒少照顧、安全，取得相關申請資料後將審查家庭概況，並同步安排家庭訪視及心理測驗，申請人也須同時完成職前訓練20小時學習有關寄養兒少照顧相關知能，完成後則進入由專家學者及社會局社工組成聯合審查會議最後評估，通過才能正式加入寄養家庭服務，門檻相對高導致量能不容易提升。

除寄養家庭協助兒少安置，社會局也配合中央推動家庭式照顧政策，成立團體家庭，輔以寄養家庭、親屬安置，截至今年8月共安置216名兒童及少年，尚有55床可供有安置需求兒少依年齡、性別等條件媒合，目前安置服務量能尚稱足夠，每年也針對特殊貢獻或表現良好新進寄養家庭額外給予5000元獎勵金，期待推動更多家庭加入服務行列。