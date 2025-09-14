延續寄養爸的愛 根基營造為新北家扶獻愛促成「繕循環」

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北家扶基金會主委邱慶宗（中）感謝根基營造對家扶孩子的愛。記者王慧瑛／攝影
根基營造已故協理黃俊仁生前當寄養家庭爸爸20多年，與當幼兒園長妻子劉婉惠一起付出愛。黃去年胃癌過世，他服務的公司為延續他的關懷，出錢出力為新北家扶改造空間，讓寄養童有更好聚會場所，這處空間今啟用。劉婉惠感性地說，家扶孩子、根基營造都是丈夫用情最深的地方，丈夫一定很欣慰。

黃俊仁、劉婉惠夫妻育有一對兒女，女兒黃子瑄有陪母親出席，兒子黃子豪旅居德國學音樂，未能趕回台灣參加，透過文章側寫他眼中的父母。黃子豪說，小時候不理解為何要讓其他小孩來我們家住，母親總說「喜歡熱鬧、有伴，而且不差他們一口飯。」其實這背後藏著很大的包容與愛心，也教會他們學習分享與珍惜。

過去24年來，劉婉惠帶過的寄養童累計有30人，不少已出社會自立。31歲劉昌霖小五那年住進黃家，當時體重28公斤，在劉婉惠悉心照顧下，很快就長肉變健康，體重上升到40多公斤。

劉昌霖今天也出席，他說，婉惠媽媽是他人生第一個貴人，改變他的命運，進到寄養家庭前，他是街頭小霸王，行為有偏差，婉惠媽媽給他滿滿的愛，對他視如己出，填補他內心對親情的空缺。

曾經過著有一頓沒一頓的生活，劉昌霖進到寄養家庭後，生活終於安定下來，曾一口氣吃下11碗滷肉飯、5碗綠豆湯，當下覺得「這麼有那麼美味的食物」。

劉昌霖目前從事水電業，已成家育有一對子女，他說，婉惠媽媽用身教影響他一輩子，教他學會家庭觀念、責任感，即便雙方沒有血緣，但在他心中，婉惠媽媽永遠是他的家人。

談起寄養爸黃俊仁，劉昌霖說，爸爸因為工程任務在身，常在外地忙碌，隔一段時間才回家一趟，每次爸爸回家，一定開車帶他們出遊。

根基營造為新北家扶中心改造位於板橋光明街的兒少保辦公室4樓，換上新天花板及4部全新節能冷氣，工程從今年6月啟動，上月底竣工。負責這項工程的經理龔芳生說，「黃協理在天上默默監工，工程品質不能漏氣」。

根基營造總經理黃義芳說，黃俊仁在根基營造服務17年，兩人有深厚革命情感，告別式上，聽到黃生前當寄養爸的暖心故事，當天也有寄養童來送別，讓集團董事長馬志綱格外感動，決定發揮集團「繕循環」精神，用工程專業為兒少保護盡分力。

根基營造行政管理處協理陳偉文說，公司以營建專業投入社會公益，推動「繕循環計畫」4年多，協助修繕全台逾150個家庭與社區據點，解決弱勢家庭及公益組織的迫切需求。近期從家庭修繕拓展至社區服務據點，讓修繕能量擴大影響更多孩童與家庭，並藉由 SROI（社會投資報酬率）研究，展現營建專業的長遠價值。

寄養家庭媽媽劉婉惠（中）出席見證嶄新的空間啟用，女兒黃子瑄（右）、昔日照顧過的寄養孩子劉昌霖陪在她身旁。記者王慧瑛／攝影
根基營造延續病逝老員工黃俊仁的愛，為新北家扶改造空間，讓寄養童有更好的聚會場所，這處空間今啟用。記者王慧瑛／攝影
寄養家庭媽媽劉婉惠（左）出席見證嶄新的空間啟用，和根基營造總經理黃義芳一同看牆上的照片，想念黃俊仁生前的種種故事。記者王慧瑛／攝影
寄養家庭媽媽劉婉惠（左）出席見證嶄新的空間啟用，和根基營造總經理黃義芳一同看牆上的照片，想念黃俊仁生前的種種故事。記者王慧瑛／攝影
根基營造延續病逝老員工黃俊仁的愛，為新北家扶改造空間，讓寄養童有更好的聚會場所，這處空間今啟用。記者王慧瑛／攝影
根基營造延續病逝老員工黃俊仁的愛，為新北家扶改造空間，讓寄養童有更好的聚會場所，這處空間今啟用。記者王慧瑛／攝影
寄養家庭媽媽劉婉惠（中）出席見證嶄新的空間啟用，女兒黃子瑄（右）、昔日照顧過的寄養孩子劉昌霖陪在她身旁。記者王慧瑛／攝影
