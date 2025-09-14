快訊

中和原民歲時祭儀登場 歌舞祈福傳承文化

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北中和區114年度「原住民族歲時祭儀」活動，今在錦和運動公園壘球場舉行。圖／新北市中和區公所提供
新北中和區114年度「原住民族歲時祭儀」活動，今在錦和運動公園壘球場舉行，族人透過歌聲與舞蹈，向上天表達感謝，祈願新的一年順遂平安。現場不僅展現原民文化底蘊，也成為都市原住民族凝聚情感、傳承歷史的重要場合。

中和區長楊薏霖表示，歲時祭儀承載文化與信仰，對離鄉背井的都市原住民更具特殊意義，不僅教育年輕世代學習惜福、感恩，更能實踐敬老尊賢的價值觀。她強調，活動結合娛樂與教育，讓更多民眾親身感受原住民族文化，促進族群互相理解，達到共榮共好的目的。

中和區原住民族發展協進會理事長蔡秋梅則指出，原住民族文化多靠口耳相傳，沒有文字記載，歲時祭儀正是凝聚社群、傳承祖先智慧的重要方式。她說，透過儀式讓年輕族人認識歷史文化，並肩負傳承責任，才能讓文化資產永續延續。

此次活動由中和區公所與原住民族發展協進會攜手辦理，並獲中和分局、雙和醫院、區衛生所、環保局清潔隊及各里辦公處協助。現場氣氛熱鬧，區長與族人及多位民意代表、里長一同手牽手起舞，象徵跨族群的團結與祝福，展現原住民族文化在都市社會的生命力。

族人 中和 原住民族

