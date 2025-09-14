中和原民歲時祭儀登場 歌舞祈福傳承文化

新北中和區114年度「原住民族歲時祭儀」活動，今在錦和運動公園壘球場舉行，族人透過歌聲與舞蹈，向上天表達感謝，祈願新的一年順遂平安。現場不僅展現原民文化底蘊，也成為都市原住民族凝聚情感、傳承歷史的重要場合。

中和區長楊薏霖表示，歲時祭儀承載文化與信仰，對離鄉背井的都市原住民更具特殊意義，不僅教育年輕世代學習惜福、感恩，更能實踐敬老尊賢的價值觀。她強調，活動結合娛樂與教育，讓更多民眾親身感受原住民族文化，促進族群互相理解，達到共榮共好的目的。

中和區原住民族發展協進會理事長蔡秋梅則指出，原住民族文化多靠口耳相傳，沒有文字記載，歲時祭儀正是凝聚社群、傳承祖先智慧的重要方式。她說，透過儀式讓年輕族人認識歷史文化，並肩負傳承責任，才能讓文化資產永續延續。