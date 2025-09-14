公館圓環拆除施工進度順利 北市府：有望縮短工期
照片取自臺北市政府
臺北市「公館圓環拆除及地下道填平工程」已於9月13日凌晨0時正式開工，工期65天，預定完工日期114年11月16日，北市府工務局新建工程處現在積極趕辦中。
新工處表示，本工程前期主要工項為澆置混凝土將地下道填平，在現場已將地下道南北兩端封閉，接著施作填平作業，因為混凝土廠出料順暢，截至 9月13日下午2時止，已完成混凝土澆置之數量計有1,400立方公尺，超出原預估每日澆置400-600立方公尺之數量，進度達11.6%，另為利接續之自來水改管工程提早進場作業，亦增加採用預鑄混凝土塊進行填築；施工團隊針對後續新設中央分隔島及號誌、路燈管路埋設等工項亦將全力趲趕，以期縮短工期，減少施工期間對周邊交通之影響。
