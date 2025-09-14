快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

公館圓環拆除施工進度順利 北市府：有望縮短工期

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市「公館圓環拆除及地下道填平工程」已於9月13日凌晨0時正式開工，工期65天，預定完工日期114年11月16日，北市府工務局新建工程處現在積極趕辦中。

新工處表示，本工程前期主要工項為澆置混凝土將地下道填平，在現場已將地下道南北兩端封閉，接著施作填平作業，因為混凝土廠出料順暢，截至 9月13日下午2時止，已完成混凝土澆置之數量計有1,400立方公尺，超出原預估每日澆置400-600立方公尺之數量，進度達11.6%，另為利接續之自來水改管工程提早進場作業，亦增加採用預鑄混凝土塊進行填築；施工團隊針對後續新設中央分隔島及號誌、路燈管路埋設等工項亦將全力趲趕，以期縮短工期，減少施工期間對周邊交通之影響。

聚傳媒

團隊 北市府

延伸閱讀

公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦

北市公館圓環拆除爆衝突 北檢：尊重警方現場蒐證依法處理

公館圓環抗議驚見蔣萬安「遺照」 藍議員批死亡威脅：檢方還不辦？

公館圓環改造爭議 交通學者嘆「事故溫床」：現在是拆除最好時機

相關新聞

出席復興崗校友會 蔣萬安：堅定捍衛中華民國反對台獨

北市長蔣萬安今出席復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，適逢抗戰80周年，也受到兩岸共同的紀念，蔣強調，歷史不容遺忘、...

北市寄養家庭數逐年遞減 市府曝「兩大因素」成主因

近年來寄養家庭逐年減少，北市社會局2023年曾調高服務考核獎勵金，但量能仍遞減，審計報告指出，截至去年12月底，近3年合...

中和原民歲時祭儀登場 歌舞祈福傳承文化

新北中和區114年度「原住民族歲時祭儀」活動，今在錦和運動公園壘球場舉行，族人透過歌聲與舞蹈，向上天表達感謝，祈願新的一...

十年愛情長跑、同窗再續緣分 新北新人分享甜蜜故事

新北市「2025聯合婚禮」今舉行說明會，聯合婚禮活動即將於10月19日登場，參與的新人們帶著各自的故事與期待走進人生新篇...

新北八里文旦柚評鑑激戰 三大獎項冠軍出爐

新北農業局輔導八里區農會舉辦「第34屆文旦柚評鑑」及「第9屆幸福果饌評鑑」，果農李進成、李春益脫穎而出，分別奪下冠軍殊榮...

侯友宜聯合婚禮說明會祝福新人 宣布生育獎勵金再加碼

新北市長侯友宜今出席「2025新北市聯合婚禮」新人說明會，除向百對準新人獻上祝福並抽出加碼好禮外，也宣布自明年1月起再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。