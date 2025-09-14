日本能登與花蓮震後工藝復興展 在SOGO跨國展現文化韌性

照片為慈濟基金會提供

2024年1月，日本能登半島強震重創當地民生與文化，以「輪島塗」為代表的傳統工藝工坊嚴重毀損。三個月後，花蓮亦遭地震重擊，經濟與藝術發展同受挑戰。儘管家園毀損，卻喚起了跨越國界的互助力量。

記者會以「水晶缽音樂」祈福揭幕，呼應展覽精神。展區展出能登輪島塗、珠洲燒及花蓮藝術作品，並設現場演示區，讓觀眾近距離感受工藝之美。許多受損器物經修復再度呈現，象徵希望重生。展覽以「惜福愛物」為核心，彰顯「復興、復新、復舊」的多重意義。

慈濟基金會顏博文執行長表示，能登震後慈濟多次深入災區，提供物資與熱食，後來花蓮亦遭重創，兩地皆面臨偏鄉與高齡化挑戰。此次展覽感謝各界支持，讓藝術家能繼續創作。他強調，慈濟除救助外，更推動文化與產業復興。

SOGO董事長黃晴雯指出，藝術家歷經困境仍持續創作，作品因重生而更具價值。展覽以「復興、復新、復舊」為核心，期盼觀眾能從中學習堅毅精神，呼應慈濟推動的社會共好理念。

現場多位藝術家分享經驗。志工謝景貴表示，能登職人以金線修補破碎器物，正如人們從災後重獲新生。花蓮藝術家雖失去作品，卻以笑容與創作展現韌性。他認為災後最需要的是超越國界的愛與陪伴。

輪島塗大師前田安孝說，震後外界關注易隨時間淡去，但慈濟長期陪伴，成為他們重建的重要支撐。花蓮藝術家陳淑燕則分享，以在地素材創作象徵臺灣生命力，並相信唯有互助，才能在自然考驗中綻放光彩。

珠洲燒職人篠原敬表示，災難讓他更感恩生存，他期盼作品能傳達心靈力量。他深受慈濟的關懷感動，認為真正需要的不是物資，而是愛。

展覽後將巡迴臺中、高雄，讓更多人認識能登與花蓮的重生故事。從輪島塗到花蓮工藝，作品不僅展現美學，更象徵人們面對逆境的勇氣。透過藝術、志工與社會力量，臺日攜手走向跨越國界的愛與重生之路。

聚傳媒