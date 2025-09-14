新北農友陳金環種有機茶 奪得「包種茶組」金質獎

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市有機運銷合作社於9月13日至14日在新店YES! LIFE裕隆城辦理「新北有機好茶分類分級評選頒獎典禮暨新北有機環境永續市集」，本屆由農友陳金環獲得包種茶組金質獎，新北市副秘書長張其強13日出席頒獎，肯定農友製茶辛勞與對農業永續發展的貢獻。

農業局表示，今年「新北有機好茶分類分級評選」比賽計有54點，由產官學三方擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉外型、茶湯色澤、香氣、滋味及浸泡後的葉底都是評審的項目。

本次評鑑評選出金質獎12點、銀質獎18點、銅質獎10點，農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年因氣候合適，有機包種茶整體品質更佳，推薦大家一定要購買，尤其金質獎茶葉條索緊結，茶湯蜜綠顯黃，帶有玉蘭花香、梔子花香、桂花香的濃郁香氣，滋味乾淨平衡，甘甜醇厚，充分展現有機茶鮮甜滋味。

坪林有機茶農陳金環榮獲今年新北有機好茶評鑑金質獎，16年前，因母親的一句話返鄉，接手舅舅留下的茶園，從門外漢開始學習農事，為了保護生態環境，堅持以有機與自然農法耕作，並將茶園命名為「溪山尊上」以紀念外公的山林。有機耕作初期因停用農藥化肥，產量一度驟減八成，但持續以手工除草、覆草輪作、施用有機質肥料等方式改善土壤，逐步讓茶園恢復生機。經過多年努力後，茶樹體質健壯、品質穩定，今年更可收成100斤茶乾，茶香濃郁。陳金環相信善待土地必能換來純淨風味的回報，邀請民眾一同品嚐山林間的清新回甘。

新北市有機運銷合作社理事主席陳宏裕表示，此次自辦社內分級活動，目的是透過專業的分級評選，由合作社把關品質並辦理共同運銷，協助提升社員收益，力挺有機農持續有機耕種，也透過評審品評，逐步協助農友提升茶品品質。評選過後的比賽茶配合風味特色輪，讓消費者能夠依照風味特色輪，選擇自己喜愛的茶品，增加購買意願。

茶葉 金質獎

