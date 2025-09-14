十年愛情長跑、同窗再續緣分 新北新人分享甜蜜故事

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市「2025聯合婚禮」今舉行說明會，聯合婚禮活動即將於10月19日登場。記者張策／攝影
新北市「2025聯合婚禮」今舉行說明會，聯合婚禮活動即將於10月19日登場。記者張策／攝影

新北市「2025聯合婚禮」今舉行說明會，聯合婚禮活動即將於10月19日登場，參與的新人們帶著各自的故事與期待走進人生新篇章。其中，陳小姐與林先生、徐小姐與何先生兩對新人，分別攜手走過不同的人生階段，如今在聯合婚禮中留下難忘回憶。

約莫30歲的陳小姐與林先生，透過朋友介紹認識，第一次相約打桌球，從此展開愛情旅程。兩人自20歲相戀至今，攜手走過整整10年，最終決定攜手步入婚姻。陳小姐笑說，參加聯合婚禮不僅能留下美好紀念，還能享受現場提供的小家電禮品與抽獎活動，別具意義。

另一對新人徐小姐與何先生同為32歲，大學時期是同班同學，畢業後因工作場合重逢，重新聯繫並逐漸培養出感情，今年邁入交往第五年。徐小姐表示，參加聯合婚禮最特別的收穫，是能認識相近時間結婚的新人，未來若在婚姻或育兒上遇到問題，能互相請教、彼此幫忙。何先生則笑說，除了儀式浪漫，他更期待婚禮中的抽獎活動，「希望能抽中出國蜜月的大獎！」

兩對新人雖然故事不同，但都選擇在聯合婚禮中迎接婚姻的開始。市府也期盼透過這場典禮，不僅為新人留下甜蜜回憶，更象徵社會的祝福與支持，陪伴每對新人邁向幸福旅程。

