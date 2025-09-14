新北八里文旦柚評鑑激戰 三大獎項冠軍出爐

新北農業局輔導八里區農會舉辦「第34屆文旦柚評鑑」及「第9屆幸福果饌評鑑」，果農李進成、李春益脫穎而出，分別奪下冠軍殊榮，李培榮獲得今年「甜柚王」頭銜，甜度達12.6度。今年文旦柚產季開跑，在電商平台「小農電舖直銷站」以及八里區農會門市都可以買得到。

李進成在八里經營「柚香柚農果園」，種植文旦柚超過40年。他說，能獲獎相當雀躍，今年天氣相當難得，近年從未遇過這麼適合文旦生長的氣候，果實品質出色。獲得「幸福果饌冠軍」的果農李春益表示，能夠在眾多參賽者中脫穎而出，就是憑著用心栽培勝出，每一步驟都相當厚工，希望能讓消費者吃到最精緻、最安心的好滋味。今年的「甜柚王」李培榮以甜度高達12.6度的柚子驚豔全場。

八里區農會理事長施阿貴表示，今年文旦柚產地展售會是9月20日及21日，在八里左岸永續環境教育中心前廣場登場。現場推出超受歡迎的「雙倍券」活動（100元可折抵200元），並規畫多項趣味活動，包括食農闖關、釣文旦、文旦疊疊樂等，只要完成闖關即可獲得園遊券50元或文旦1顆。現場設有40個特色攤位，除了邀請獲獎農友親自展售，也將展出蜂蜜、甘藷、筍、茶、蔬果等多樣農產品，讓大家一次採購在地好滋味。

農業局副局長劉淑芬表示，農業局持續輔導八里區農會辦理「文旦柚評鑑比賽」，至今邁入第34年，透過比賽鼓勵農友精進栽培管理技術，確保文旦柚品質。