出席復興崗校友會 蔣萬安：堅定捍衛中華民國反對台獨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今出席復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。圖／北市府提供
北市長蔣萬安今出席復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，適逢抗戰80周年，也受到兩岸共同的紀念，蔣強調，歷史不容遺忘、不容淡化、也不容扭曲，對日抗戰就是國軍領導的勝利。他將繼續傳承前輩精神，堅定捍衛中華民國、反對台獨、守護中華民國民主、自由與繁榮。

蔣萬安表示，復興崗傳承過去前輩們的精神，校友會也起源於民國40年創立的政工幹校，經過歷次的改名，「復興崗」3個字始終代表著榮譽、責任與傳承，一直以來也是國軍的中流砥柱。退伍之後，前輩們依然關心社會、關心國家，在社會各個領域持續嶄露頭角，占有一席之地，充分展現復興崗精神。

今年適逢抗戰80周年，也受到兩岸共同的紀念。蔣萬安說，上個月他也在北市府1樓和台大前校長管中閔、徐宗懋等人共同舉辦抗戰80周年紀念圖片特展。看到一幅幅珍貴的照片，許多先賢先烈在當時打死不退、寧死不降的身影之下，讓我們深深感受到不能忘記當時一樣奮勇向前的台灣前輩，包括丘念台、翁俊明等台灣少年團。

蔣說，他也一再強調，歷史不容遺忘、不容淡化、也不容扭曲，對日抗戰就是國軍領導的勝利，也將繼續傳承中華民族的韌性。

「國軍在哪，中華民國就在哪裡。」蔣萬安說，無數先賢先業過去的犧牲奉獻、在許多復興崗校友的付出貢獻之下，才有今天的和平、穩定與繁榮。所以他也將繼續傳承所有前輩的精神，堅定捍衛中華民國、反對台獨、守護中華民國的民主、自由與繁榮。

北市長蔣萬安今出席復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。圖／北市府提供
傳承 抗戰 中華民國

