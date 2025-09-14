新北公私協力要終結小花蔓澤蘭 同步種下原生植物

新北市農業局與林口區公所、林口登山健行協會、新北青農合作，帶領約100名「新北小花終結者聯盟」志工，今天赴林口區頂福巖森林步道清除小花蔓澤蘭，也現地種植原生植物，保護森林原生植物，大夥齊心協力，在林口區頂福巖森林步道移除超過1000公斤小花蔓澤蘭，並種下100株原生植物。

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，小花蔓澤蘭開花期是9至11月前為清除最佳時機，台灣定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，每年9月的第1個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

小花蔓澤蘭常生長於低海拔的圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界山壁等光照充足又缺少管理的地區，除委託專業廠商清除外，農業局去年起推動「新北小花終結者聯盟」計畫，由民眾自發性組隊報名參與通報清除作業，後續也可跨區互相支援。