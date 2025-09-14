新北公私協力要終結小花蔓澤蘭 同步種下原生植物

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
新北市農業局持續透過地方深耕、公私連結，擴展小花蔓澤蘭防治規模。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與林口區公所、林口登山健行協會、新北青農合作，帶領約100名「新北小花終結者聯盟」志工，今天赴林口區頂福巖森林步道清除小花蔓澤蘭，也現地種植原生植物，保護森林原生植物，大夥齊心協力，在林口區頂福巖森林步道移除超過1000公斤小花蔓澤蘭，並種下100株原生植物。

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，小花蔓澤蘭開花期是9至11月前為清除最佳時機，台灣定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，每年9月的第1個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

小花蔓澤蘭常生長於低海拔的圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界山壁等光照充足又缺少管理的地區，除委託專業廠商清除外，農業局去年起推動「新北小花終結者聯盟」計畫，由民眾自發性組隊報名參與通報清除作業，後續也可跨區互相支援。

林口登山健行協會理事長蔡其安表示，協會小花蔓澤蘭防治推廣已有成效，成員每年都自發性清除外來入侵植物與步道景觀維護，也感謝新北市政府農業局推動外來入侵植物防治與原生植物復育工作，提供100株原生喬木於林口森林步道周邊進行栽植復育，志工們也都主動自發，每天到步道健行，大家感到滿滿的喜悅與成就感，也願意投入更多心血來經營這塊土地。農業局透過地方深耕、公私連結，持續擴展小花蔓澤蘭防治的規模，達到全民防治效果。

新北青農加入新北小花終結者聯盟，為環境盡分心力。圖／新北市農業局提供
新北小花終結者今天出動，要清除小花蔓澤蘭，並種下原生植物。圖／新北市農業局提供
林口 小花蔓澤蘭

相關新聞

侯友宜聯合婚禮說明會祝福新人 宣布生育獎勵金再加碼

新北市長侯友宜今出席「2025新北市聯合婚禮」新人說明會，除向百對準新人獻上祝福並抽出加碼好禮外，也宣布自明年1月起再度...

行人怕被撞、駕駛人怕被罰 瑞芳火車站前大路口 終於要設紅綠燈了

新北市瑞芳火車站前方路口人車都多，過去考量行車效率不設紅綠燈，現在重視行人優先，加上有駕駛人收到未停讓行人罰單內心不平，...

中和原民歲時祭儀登場 歌舞祈福傳承文化

新北中和區114年度「原住民族歲時祭儀」活動，今在錦和運動公園壘球場舉行，族人透過歌聲與舞蹈，向上天表達感謝，祈願新的一...

十年愛情長跑、同窗再續緣分 新北新人分享甜蜜故事

新北市「2025聯合婚禮」今舉行說明會，聯合婚禮活動即將於10月19日登場，參與的新人們帶著各自的故事與期待走進人生新篇...

新北八里文旦柚評鑑激戰 三大獎項冠軍出爐

新北農業局輔導八里區農會舉辦「第34屆文旦柚評鑑」及「第9屆幸福果饌評鑑」，果農李進成、李春益脫穎而出，分別奪下冠軍殊榮...

出席復興崗校友會 蔣萬安：堅定捍衛中華民國反對台獨

北市長蔣萬安今出席復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，適逢抗戰80周年，也受到兩岸共同的紀念，蔣強調，歷史不容遺忘、...

