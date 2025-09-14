新北公私協力要終結小花蔓澤蘭 同步種下原生植物
新北市農業局與林口區公所、林口登山健行協會、新北青農合作，帶領約100名「新北小花終結者聯盟」志工，今天赴林口區頂福巖森林步道清除小花蔓澤蘭，也現地種植原生植物，保護森林原生植物，大夥齊心協力，在林口區頂福巖森林步道移除超過1000公斤小花蔓澤蘭，並種下100株原生植物。
外來入侵植物「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，小花蔓澤蘭開花期是9至11月前為清除最佳時機，台灣定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，每年9月的第1個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」。
小花蔓澤蘭常生長於低海拔的圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界山壁等光照充足又缺少管理的地區，除委託專業廠商清除外，農業局去年起推動「新北小花終結者聯盟」計畫，由民眾自發性組隊報名參與通報清除作業，後續也可跨區互相支援。
林口登山健行協會理事長蔡其安表示，協會小花蔓澤蘭防治推廣已有成效，成員每年都自發性清除外來入侵植物與步道景觀維護，也感謝新北市政府農業局推動外來入侵植物防治與原生植物復育工作，提供100株原生喬木於林口森林步道周邊進行栽植復育，志工們也都主動自發，每天到步道健行，大家感到滿滿的喜悅與成就感，也願意投入更多心血來經營這塊土地。農業局透過地方深耕、公私連結，持續擴展小花蔓澤蘭防治的規模，達到全民防治效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言