侯友宜聯合婚禮說明會祝福新人 宣布生育獎勵金再加碼
新北市長侯友宜今出席「2025新北市聯合婚禮」新人說明會，除向百對準新人獻上祝福並抽出加碼好禮外，也宣布自明年1月起再度加碼生育獎勵金，並於2月起升級「好孕專車」服務，減輕市民養育壓力，打造更友善的婚育環境。
侯友宜表示，婚姻不是簡單的契約，而是一段需要彼此珍惜與經營的旅程。他說，從相識到攜手共度人生，需要包容與理解，更要始終如一守護當初的誓言。他也分享自己與太太結縭42年的經驗，提醒新人婚後一定會有不同意見，但只要互相體諒，就能共同走下去。他強調，婚姻與家庭的延續更在於勇敢承擔生兒育女的責任，孩子不僅是愛的延伸，更是人生最甜蜜的負擔。
在政策面，侯友宜宣布，新北市生育獎勵金自明年1月起將加碼，第一胎由現行3萬元提高至4萬元，第二胎由4萬元調升至4萬5千元，第三胎（含）以後則維持5萬元，期盼協助年輕家庭減緩育兒經濟負擔。他也強調，從結婚、懷孕到育兒，新北市都要陪伴市民一條龍支持，讓家庭更幸福。
此外，新北市「好孕專車」服務也將在明年2月起升級，補貼趟次由28次增加到36次，每趟補助金額由200元提高至250元，孕婦最多可獲9000元補助，預估逾8000人受惠。補助範圍不限於產檢交通，可用於日常外出，使用期限則延長至預產期後6個月，讓孕婦行動更便利。市府也加碼鼓勵駕駛投入服務，若單月達50趟可獲2000元獎勵，100趟則有5000元獎勵金，提升服務品質。
新北市民政局補充說明，聯合婚禮新人說明會除完整介紹儀式流程，也安排婚育專題講座，由專家分享婚姻經營與育兒知識，協助新人迎接新生活。現場並舉辦抽獎，包括象徵甜蜜的情侶對杯與市長親筆簽名的金鏟子，鼓勵新人勇於步入婚姻、樂於生育。市府期待透過政策支持與溫馨祝福，持續推動新北成為友善婚育的幸福城市。
