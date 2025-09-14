行人怕被撞、駕駛人怕被罰 瑞芳火車站前大路口 終於要設紅綠燈了

新北市瑞芳火車站前方路口人車都多，過去考量行車效率不設紅綠燈，現在重視行人優先，加上有駕駛人收到未停讓行人罰單內心不平，促設紅綠燈聲浪再起。市府交通局今天表示，11月底前會增設號誌，並由警方視人車通行狀況調控。

瑞芳區明燈路三段是瑞芳鬧區要道，加上經萬瑞快速道路前往九份山城的道路，平日交通尖峰和假日車流量大。明燈路三段、民生街「T」字路口，因為在瑞芳火車站前站廣場旁，當地又有公車站，人潮也很多。

明燈路三段、民生街路口人車都多，但當地只畫設斑馬線，未設紅綠燈。國內先前未強力取締汽車停讓行人，民眾多得等待沒車時才能穿越道路，因此要求增設紅綠燈，讓他們可以更安心步行過馬路。

交通局去年4月間曾辦理現場會勘，考量空間限制，設置號誌須占用道路範圍，加上近1年內未發生死亡車禍，相關單位討論評估後，決定維持現況，不增設號誌。

有國外媒體形容台灣是「行人地獄」，行政院前年提出行人優先交通安全行動綱領，推動完善行人通行環境，建立國人正確用路觀念，加強取締路口不停讓行人行為。瑞芳火車站前路口常見人車交織，不少駕駛人近期收到未禮讓行人罰單。

有網友在臉書社團「瑞芳大小事」貼文，指員警取締未停讓行人立意良好，「但只要斑馬線上有人，縱使有一段距離仍會被開單」，若要等待斑馬線淨空才通行，又會阻塞交通。火車站前路口是否要設置紅綠燈，又成為話題。

新北市議員林裔綺說，先前多次會勘，市府都以無空間、恐影響假日車流，瑞芳火車站前路口不設紅綠燈。政府近年大力取締汽車不停讓行人，常有駕駛人抱怨遭「不合理」取締受罰，日前再次會勘，市府已同意設置。

交通局表示，因為這處路口已無路外空間，若設號誌會「吃」到路側空間，影響車道。先前考量車流效率為重，所以不設紅綠燈。現在因為人本優先，決定設置，但因為設在路側，所以要在車道加畫槽化線，確保交通安全。

交通區已擇定5處地點設置交通號誌桿，預定11月30日前設置完成。號誌啟用後會有行人專用時相，減少人車交織，確保交通安全。

林裔綺希望在號誌設置前的假日交通擁擠時段，調派員警、義交指揮交通。設置後持續觀察人車狀況，做為當地和沿線燈號運作調整依據。