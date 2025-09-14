快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

新北十年藝術祭孔再升級 古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會今天在板橋體育館辦「大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮，新北市長侯友宜擔任正獻官，吸引逾2千名親子及各校師生、家長觀禮，共同見證這場兼具美感與文化厚度的盛典，向孔子與教師致上最崇高的敬意。

市長侯友宜說，新北藝術祭孔已邁入第十年，每一次都以當代多元藝術與現代美學詮釋古禮，讓莊嚴儀典不再遙遠，成為全民共享的文化饗宴。今年延續「禮樂合一」精神，結合歌詠與舞韻再現孔子思想，展現教育傳承的真諦。在教師節前夕向所有辛勤耕耘的老師致謝，感謝他們用心默默耕耘，陪伴孩子成長茁壯。

今年祭孔大典以「夫子頌」揭開序幕，女高音獨唱與童子念誦交織出濃厚書香氛圍。現場打造360度環形劇場、巨幅水墨地板，鐘鼓齊鳴搭配投影、舞姿與樂音，營造視覺與聽覺兼具的沉浸式體驗。最引人注目的是200多名學生共同參與舞蹈演繹，除傳統八佾舞外，更首創融入武舞與雩舞，學生以優雅舞姿演繹「風乎舞雩」意象，為莊嚴儀式注入青春活力。

中山國小六年級學生曹筠婕與陳宥丞分享，參與祭孔不僅讓他們感受到孔子思想的深遠意義，也提醒自己要常懷感恩之心，尊敬師長。希望透過表演的「雩舞」，傳遞孔子怡然自得、溫潤清雅的精神，也將祝福與幸福感帶給觀眾。

教育局表示，藝術化的祭孔儀式不僅重現古禮氛圍，更引導大家思索如何在日常實踐孔子的智慧與品格。透過創新別開生面的儀典，傳承尊師重道精神，也向所有在教育現場默默奉獻的老師致上最真摯的感謝與敬意。

新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影
新北教育局今舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。記者王慧瑛／攝影

孔子 教師節

延伸閱讀

新北文化獎頒獎典禮登場 4位得主展現文化多元風貌

台北漢風盆景展雙十連假登場 賞老樹學藝術

彰化縣長王惠美率團赴日參展 藝術交流展獲多獎項

彰化藝術進軍大阪美術館 「磺溪獎」得主首次國際展覽

相關新聞

AI助攻交通 新北路口延滯減15％

新北市府在主要通勤路段導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，即時掌握路口車流，調...

新北文化獎頒獎典禮登場 4位得主展現文化多元風貌

第8屆「新北文化獎」頒獎典禮今在新光人壽新板金融大樓舉行，由新北市長侯友宜頒獎。本屆獲獎名單涵蓋4大領域，包括長年推動文...

關渡國際自然藝術季揭幕 蔣萬安：持續提升市民環境永續意識

「2025關渡國際自然藝術季」今天在關渡自然公園登場，適逢藝術季20周年與公園再度獲國際濕地聯盟「星級濕地中心獎」，開幕...

向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本

行政院昨分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對...

檢舉魔人？北市商圈騎樓近期天天被檢舉 地方盼比照高雄

北市後站、華陰商圈是節慶禮品、百貨批發、材料商圈，不過近期太原路許多店家遭檢舉商品延伸至騎樓，連續10幾天不斷檢舉店家，...

全台第一「水火+雙水幕」水舞登場 蔣萬安：不用再羨慕外國

2025台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋開跑，台北市長蔣萬安啟動首場水舞展演，在基隆河120公尺平台演出水舞秀，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。