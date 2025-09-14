新北十年藝術祭孔再升級 古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像

新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會今天在板橋體育館辦「大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮，新北市長侯友宜擔任正獻官，吸引逾2千名親子及各校師生、家長觀禮，共同見證這場兼具美感與文化厚度的盛典，向孔子與教師致上最崇高的敬意。

市長侯友宜說，新北藝術祭孔已邁入第十年，每一次都以當代多元藝術與現代美學詮釋古禮，讓莊嚴儀典不再遙遠，成為全民共享的文化饗宴。今年延續「禮樂合一」精神，結合歌詠與舞韻再現孔子思想，展現教育傳承的真諦。在教師節前夕向所有辛勤耕耘的老師致謝，感謝他們用心默默耕耘，陪伴孩子成長茁壯。

今年祭孔大典以「夫子頌」揭開序幕，女高音獨唱與童子念誦交織出濃厚書香氛圍。現場打造360度環形劇場、巨幅水墨地板，鐘鼓齊鳴搭配投影、舞姿與樂音，營造視覺與聽覺兼具的沉浸式體驗。最引人注目的是200多名學生共同參與舞蹈演繹，除傳統八佾舞外，更首創融入武舞與雩舞，學生以優雅舞姿演繹「風乎舞雩」意象，為莊嚴儀式注入青春活力。

中山國小六年級學生曹筠婕與陳宥丞分享，參與祭孔不僅讓他們感受到孔子思想的深遠意義，也提醒自己要常懷感恩之心，尊敬師長。希望透過表演的「雩舞」，傳遞孔子怡然自得、溫潤清雅的精神，也將祝福與幸福感帶給觀眾。