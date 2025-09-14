新北文化獎頒獎典禮登場 4位得主展現文化多元風貌

第8屆「新北文化獎」頒獎典禮今在新光人壽新板金融大樓舉行，由新北市長侯友宜頒獎。本屆獲獎名單涵蓋4大領域，包括長年推動文化資產保存的莊芳榮、陶藝大師劉鎮洲、「新象創作劇團」，以及百年北管子弟軒社「淡水南北軒」，展現文化多元與傳承的力量。

侯友宜指出，文化是城市的靈魂，也是連結在地與國際的重要力量。新北因環山面海、多元族群共融，孕育出豐富獨特的文化樣貌，正是靠著長年深耕的文化耕耘者，讓這份文化不斷茁壯與傳承。他感謝所有得獎者對文化保存、推廣與創新的奉獻，並強調市府會持續支持藝術家與團體，讓新北的文化故事持續被看見。

獲獎者莊芳榮長年兼具學者與文化行政領導者身分，推動林本源園邸修復、國立傳統藝術中心籌備等計畫，並主持數百件無形文化資產審議，深諳「文化資產保存法」，是臺灣文化資產保存的重要守護者。陶藝大師劉鎮洲則投身創作、教育與評論逾40年，作品融合自然、人文與哲思，其公共藝術作品「彩雲呈祥」坐落於鶯歌陶瓷博物館，更邀集70位陶藝家共同創作捷運三鶯線「鶯歌老街站」新作「玩陶」，讓陶藝走入大眾日常。

在團體獎方面，「新象創作劇團」自1990年成立以來，致力於開創台灣雜技新風貌，將傳統技藝融入現代劇場，並深耕偏鄉及弱勢教育推廣，推動「慢飛天使」計畫，為身心障礙孩子開啟舞台之門，實踐藝術平權價值；「淡水南北軒」則是百年北管曲藝團體，不僅守護在地民俗傳統，更積極吸引年輕世代參與，並將現代元素融入表演，展現曲藝新生命力。