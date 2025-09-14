快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

聽新聞
0:00 / 0:00

新北文化獎頒獎典禮登場 4位得主展現文化多元風貌

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新象創作劇團（左一）、淡水南北軒（左二）、莊芳榮（右二）、劉鎮洲（右一）與新北市長侯友宜進行大合照。記者張策／攝影
新象創作劇團（左一）、淡水南北軒（左二）、莊芳榮（右二）、劉鎮洲（右一）與新北市長侯友宜進行大合照。記者張策／攝影

第8屆「新北文化獎」頒獎典禮今在新光人壽新板金融大樓舉行，由新北市長侯友宜頒獎。本屆獲獎名單涵蓋4大領域，包括長年推動文化資產保存的莊芳榮、陶藝大師劉鎮洲、「新象創作劇團」，以及百年北管子弟軒社「淡水南北軒」，展現文化多元與傳承的力量。

侯友宜指出，文化是城市的靈魂，也是連結在地與國際的重要力量。新北因環山面海、多元族群共融，孕育出豐富獨特的文化樣貌，正是靠著長年深耕的文化耕耘者，讓這份文化不斷茁壯與傳承。他感謝所有得獎者對文化保存、推廣與創新的奉獻，並強調市府會持續支持藝術家與團體，讓新北的文化故事持續被看見。

獲獎者莊芳榮長年兼具學者與文化行政領導者身分，推動林本源園邸修復、國立傳統藝術中心籌備等計畫，並主持數百件無形文化資產審議，深諳「文化資產保存法」，是臺灣文化資產保存的重要守護者。陶藝大師劉鎮洲則投身創作、教育與評論逾40年，作品融合自然、人文與哲思，其公共藝術作品「彩雲呈祥」坐落於鶯歌陶瓷博物館，更邀集70位陶藝家共同創作捷運三鶯線「鶯歌老街站」新作「玩陶」，讓陶藝走入大眾日常。

在團體獎方面，「新象創作劇團」自1990年成立以來，致力於開創台灣雜技新風貌，將傳統技藝融入現代劇場，並深耕偏鄉及弱勢教育推廣，推動「慢飛天使」計畫，為身心障礙孩子開啟舞台之門，實踐藝術平權價值；「淡水南北軒」則是百年北管曲藝團體，不僅守護在地民俗傳統，更積極吸引年輕世代參與，並將現代元素融入表演，展現曲藝新生命力。

新北市文化局表示，本屆文化獎得主橫跨文化資產、陶藝、表演藝術及民俗曲藝，象徵文化的多樣性與包容性。透過文化獎表彰，除了肯定個人與團體的努力，更希望凝聚社會對文化價值的重視與認同，讓新北文化持續向下扎根，並走向國際。

獲獎者莊芳榮（右）長年兼具學者與文化行政領導者身分，推動林本源園邸修復、國立傳統藝術中心籌備等計畫，並主持數百件無形文化資產審議，是臺灣文化資產保存的重要守護者。記者張策／攝影
獲獎者莊芳榮（右）長年兼具學者與文化行政領導者身分，推動林本源園邸修復、國立傳統藝術中心籌備等計畫，並主持數百件無形文化資產審議，是臺灣文化資產保存的重要守護者。記者張策／攝影
新北市長侯友宜強調市府會持續支持藝術家與團體，讓新北的文化故事持續被看見。記者張策／攝影
新北市長侯友宜強調市府會持續支持藝術家與團體，讓新北的文化故事持續被看見。記者張策／攝影

陶藝 文化資產

延伸閱讀

向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本

赴政院討論財劃法 侯友宜：新北市立場「不求多、只求合理」

統籌款座談喊「和氣生財」 侯友宜求公平：怨沒不怨少

黃國昌稱要當新北最好選項 侯友宜：他樂觀其成

相關新聞

AI助攻交通 新北路口延滯減15％

新北市府在主要通勤路段導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，即時掌握路口車流，調...

新北文化獎頒獎典禮登場 4位得主展現文化多元風貌

第8屆「新北文化獎」頒獎典禮今在新光人壽新板金融大樓舉行，由新北市長侯友宜頒獎。本屆獲獎名單涵蓋4大領域，包括長年推動文...

關渡國際自然藝術季揭幕 蔣萬安：持續提升市民環境永續意識

「2025關渡國際自然藝術季」今天在關渡自然公園登場，適逢藝術季20周年與公園再度獲國際濕地聯盟「星級濕地中心獎」，開幕...

向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本

行政院昨分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對...

檢舉魔人？北市商圈騎樓近期天天被檢舉 地方盼比照高雄

北市後站、華陰商圈是節慶禮品、百貨批發、材料商圈，不過近期太原路許多店家遭檢舉商品延伸至騎樓，連續10幾天不斷檢舉店家，...

全台第一「水火+雙水幕」水舞登場 蔣萬安：不用再羨慕外國

2025台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋開跑，台北市長蔣萬安啟動首場水舞展演，在基隆河120公尺平台演出水舞秀，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。