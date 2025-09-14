快訊

向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，談受訪時談到財劃法議題。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜今出席「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，談受訪時談到財劃法議題。記者王慧瑛／攝影

行政院昨分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。

新北市長侯友宜今出席「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，侯說，行政院是一個有權也是有責中央政府，權責要相符以外，最重要在財劃法修法過程當中，行政院要拿出實際的版本，做好充分溝通及討論。

侯表示，現在財劃法已經通過了，過程當中，關於事權及分配議題，中央一直都沒有很清楚地告訴地方政府。尤其還有345億還沒有分配下來，時間與效率上，地方有編預算壓力，中央應快儘速提出事權分配的版本，以及對345億要不要補強修法等，都應該落實財劃法精神。

侯友宜強調，中央是一個權責單位，所以中央盡速把事權跟分配，以及未來345億的撥補，如何有一個快速的做法，讓地方能如期執行預算，讓建設、教育、社福等能夠快速展開，期待中央趕快拿出版本讓我地方能夠執行。

相關新聞

AI助攻交通 新北路口延滯減15％

新北市府在主要通勤路段導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，即時掌握路口車流，調...

新北文化獎頒獎典禮登場 4位得主展現文化多元風貌

第8屆「新北文化獎」頒獎典禮今在新光人壽新板金融大樓舉行，由新北市長侯友宜頒獎。本屆獲獎名單涵蓋4大領域，包括長年推動文...

關渡國際自然藝術季揭幕 蔣萬安：持續提升市民環境永續意識

「2025關渡國際自然藝術季」今天在關渡自然公園登場，適逢藝術季20周年與公園再度獲國際濕地聯盟「星級濕地中心獎」，開幕...

向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本

行政院昨分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對...

檢舉魔人？北市商圈騎樓近期天天被檢舉 地方盼比照高雄

北市後站、華陰商圈是節慶禮品、百貨批發、材料商圈，不過近期太原路許多店家遭檢舉商品延伸至騎樓，連續10幾天不斷檢舉店家，...

全台第一「水火+雙水幕」水舞登場 蔣萬安：不用再羨慕外國

2025台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋開跑，台北市長蔣萬安啟動首場水舞展演，在基隆河120公尺平台演出水舞秀，加...

