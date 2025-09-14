聽新聞
向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本
行政院昨分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。
新北市長侯友宜今出席「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，侯說，行政院是一個有權也是有責中央政府，權責要相符以外，最重要在財劃法修法過程當中，行政院要拿出實際的版本，做好充分溝通及討論。
侯表示，現在財劃法已經通過了，過程當中，關於事權及分配議題，中央一直都沒有很清楚地告訴地方政府。尤其還有345億還沒有分配下來，時間與效率上，地方有編預算壓力，中央應快儘速提出事權分配的版本，以及對345億要不要補強修法等，都應該落實財劃法精神。
侯友宜強調，中央是一個權責單位，所以中央盡速把事權跟分配，以及未來345億的撥補，如何有一個快速的做法，讓地方能如期執行預算，讓建設、教育、社福等能夠快速展開，期待中央趕快拿出版本讓我地方能夠執行。
