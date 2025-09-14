台北漢風盆景展雙十連假登場 賞老樹學藝術
台北市工務局今天表示，「2025台北漢風盆景展」10月9日到12日在士林官邸公園登場，呼籲民眾把握雙十連假前往，欣賞逾百年老樹、造型獨具作品，並可跟行家學習盆景藝術。
台北市工務局公園處發布新聞稿表示，10月登場的「2025台北漢風盆景展」，網羅全國名家精選的珍稀盆景，可賞析到數十年甚至逾百年的老樹，以及造型獨具作品流露的極致東方園藝美學。
公園處園藝所主任吳旻靜說，10月10日到12日3天開設6堂「綠色教室」課程，即日起開放報名，可動手操作學習修枝、澆水、養護技巧，為生活注入美感。
課程內容包含與行家交流「方寸天地」的盆景藝術背後的自然美與哲學，師資包含台北市盆景協會的講師張詩佩、榮譽理事長邱宏治，以及園藝福祉推廣協會講師林芸萍等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言