台北漢風盆景展雙十連假登場 賞老樹學藝術

中央社／ 台北14日電

北市工務局今天表示，「2025台北漢風盆景展」10月9日到12日在士林官邸公園登場，呼籲民眾把握雙十連假前往，欣賞逾百年老樹、造型獨具作品，並可跟行家學習盆景藝術。

台北市工務局公園處發布新聞稿表示，10月登場的「2025台北漢風盆景展」，網羅全國名家精選的珍稀盆景，可賞析到數十年甚至逾百年的老樹，以及造型獨具作品流露的極致東方園藝美學。

公園處園藝所主任吳旻靜說，10月10日到12日3天開設6堂「綠色教室」課程，即日起開放報名，可動手操作學習修枝、澆水、養護技巧，為生活注入美感。

課程內容包含與行家交流「方寸天地」的盆景藝術背後的自然美與哲學，師資包含台北市盆景協會的講師張詩佩、榮譽理事長邱宏治，以及園藝福祉推廣協會講師林芸萍等。

