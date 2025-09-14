被問反對拆圓環民眾拿「遺照」道具抗議.. 蔣萬安反應曝

北京九三閱兵展示強大軍力，兩岸敵意不見降溫。對照卡達和烏克蘭各遭以色列和俄國空襲後，美國總統川普「淡定」的回應，以及他對台灣萬一遭入侵時美軍是否馳援始終不肯表態，台灣必須警覺，台海一旦有事，美國選擇旁觀的可能性。此篇評論解析川普態度對台海安全的潛在影響。

2025-09-14 11:30