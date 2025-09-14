迎中秋國慶連假遊客潮 福隆沙雕季延展至10/12另有購票優惠

福隆國際沙雕藝術季展期原至9月30日，已近尾聲，因為緊接著是中秋節、國慶日2個連假，主辦單位宣布展延至10月12日。展延期間加碼優惠，全票原為220元，只要佩帶迪士尼人物相關配件，即可以團體票190元入場。

2025福隆國際沙雕藝術季主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，沙雕藝術家創作多款迪士尼作品，包含小美人魚的反派烏蘇拉、101忠狗的庫伊拉床魔髮奇緣、海洋奇緣2、冰雪奇緣等人氣角色。慶祝玩具總動員30周，主雕是以玩具總動員3經典海報為藍圖，打造成高達8公尺的立體沙雕，與造訪的遊客共度歡樂時光。

福容大飯店福隆表示，今年沙雕季6月開幕以來，累計吸引超過32萬人次入園參觀。福隆沙灘今夏多項活動陸續登場，從史迪奇巨型雕像快閃現身、Skyline Film星空電影院、貢寮國際海洋音樂祭到福隆生活節，遊客一波波湧入福隆，並欣賞沙灘上的45座迪士尼主題沙雕作品。

10月上半月有2個連續假日，分別是10月4至6日是中秋節連假，10至12日是國慶日連假。福容大飯店福隆說，沙雕季原本排定9月30日閉幕，但為讓民眾在連假多一處出遊選擇，加上10月的氣溫可能比會盛夏低一些，所以將沙雕季展出時間延長到10月12日。」

配合沙雕季展期延長，福容大飯店福隆同步推出9周年慶系列活動，即日起至10月31日在飯店餐廳，單筆消費滿2000元即可參加摸彩活動，有機會抽中價值1萬9800元+10%雙人海景套房住宿券等獎項。在大廳酒吧或福粵樓單筆消費滿800元，另贈送福隆海洋溫泉大眾湯泡湯券1張。至田園自助餐用餐則可依人數，每人獲得泡湯券1張，讓秋日旅遊吃得飽、泡得暖。