檢舉魔人？北市商圈騎樓近期天天被檢舉 地方盼比照高雄

北市後站、華陰商圈是節慶禮品、百貨批發、材料商圈，不過近期太原路許多店家遭檢舉商品延伸至騎樓，連續10幾天不斷檢舉店家，一天還檢舉好幾次，甚至有店家放小盆栽也被檢舉；周邊其他路段無被檢舉，商品依舊延伸至騎樓。

大同區建泰里長陳鵬程認為，台北市許多商圈常有類似的騎樓爭議，包括迪化街商圈、後站商圈等，建議市府應跨單位討論，商業活絡區域畫設並標示1.5公尺人行通道，讓商家更易遵守規定，也減少警方執法爭議。

陳表示，以高雄市為例，2022訂定「騎樓管理使用自治條例」，明文規定特定區如重大商業區騎樓，需保留至少1.5公尺的行人通行空間，店家可在該區域申請有限度的使用，但需確保留設足夠的行人通道與出入口空間，目的是保障行人通行權並讓店家有法可循，只要依照規範留通道，店家也不用擔心再被檢舉或開罰單。

對此，大同分局表示，民眾檢舉騎樓違規占用案件員警到場查處後，如違規事實明確，就會依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，予以取締舉發並責令清除。依照「道路交通管理處罰條例」未經許可占用道路擺設攤位。違者可處1200元以上2400元以下罰鍰。

大同分局說，如果檢舉的占用騎樓狀況，如未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微者，則依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第1款，得對其施以勸導，並責令清除，且不會依路段不同而選擇性執法。