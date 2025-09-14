聽新聞
台南改造圓環 事故率降3成5

聯合報／ 記者吳淑玲石秀華林保光／連線報導
傳統圓環 何去何從 製表／地方社會中心

台南市有十五個圓環，多是日治時期設立，隨時代演進，車流量變大，圓環成交通瓶頸及易肇事路段，市府六年前啟動圓環改造，引進標線導引車輛進出，透過道路重新設計分配人行車行空間，其中歸仁圓環改善後，交通事故及受傷人數下降三成五，市府持續推動其他圓環改善。

配合鐵路地下化，台南火車站前圓環將改造；東門城圓環呈不橢圓形、無號誌管制，肇事率偏高，也會著手改善。

台南市交通局強調，圓環拆不拆見仁見智，台南目前對圓環改善以標誌、標線與管制為優先，除非無法有效降低事故，拆除圓環是最後的考量。

台南市交通局指出，歸仁圓環位於一八二線道路上，是連結仁德、關廟、龍崎及市區重要交通匯集點，周邊行政中心、賣場林立，原本周邊人行道未完整串聯、車輛進出圓環秩序混亂、路邊違停影響行車等亂象，市府重新規畫交通動線，成為全市首個圓環改善示範案例。

新營圓環銜接中山路與中正路兩條主幹道，圓環空間過大且無車道分線，機車直接從外車道橫向切換車道，常與汽車交織險象環生，市府將把圓環車道採渦輪型配置，預計明年施工。

高雄市左營舊城南門圓環共有六個路口交會，因行車動線複雜，今年已發生十六件事故，其中九件有人受傷，市府下月將拆掉圓環，改為十字正交路口。

另外，為解決多路口交通動線複雜問題，高市交通局去年從三多商圈開始推動標線型圓環，至今已完成四處。高市交通局說，未來會持續找適合地點推動。

