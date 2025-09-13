全台第一「水火+雙水幕」水舞登場 蔣萬安：不用再羨慕外國

2025台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋開跑，台北市長蔣萬安啟動首場水舞展演，在基隆河120公尺平台演出水舞秀，加上音樂與特效焰火，呈現絢麗的「水火共舞」，為37天水舞嘉年華揭開序幕。

蔣萬安表示，來這除了看水舞，今天開幕式還有煙火秀，也可以到饒河街夜市找美食，可以到慈祐宮拜拜，也可以再到五分埔去逛逛、採購，會是一場非常棒的周末小旅行。

蔣萬安也說，今年的水舞比去年更擴大，有長120公尺水舞平台，也有全台第一個雙水幕的平台，會有水面還有橋面的演出，還有低空火陷、水火共舞，非常精彩，而且每天晚上有5場的演出，天天有水舞，周周有驚喜，從今天開始一直到10月19日，超過1個月的時間。

蔣萬安指出，他上任之後一直要打造台北成為國際級的水岸廊帶、親水城市，我們在錫口碼頭可以看到水舞，賞景的平台往外推，水岸的階梯、座椅，還有打卡牆。除了錫口碼頭，上個月淡水河岸的改造工程也正式啟動，所以未來從玉成公園會有跨堤天橋，然後再沿著到大稻埕再到敦煌碼頭。

蔣萬安也說，以後不用再羨慕法國的塞納河，不用再羨慕韓國的清溪川，也不用再羨慕紐約哈德遜河，在台北就有親水的河岸，這一次花了18億的經費，往外推18米，所以未來在這邊不只點亮基隆河畔，帶來人潮商機，未來淡水河岸也非常的精彩。

北市觀傳局指出，今年水舞以5首流行音樂組曲作為水舞展演曲目，開幕結合水舞、火焰特效、高壓水柱與雷射光束，隨著音樂節奏層層推進，有如基隆河上演出的聲光劇場。

觀傳局表示，水舞嘉年華從自9月13日至10月19日登場，連續37天精彩連連，活動期間每晚6時30分至8時30分，每30分鐘都有一場水舞秀。活動地點位在松山錫口碼頭彩虹橋，民眾可搭乘捷運至松山站，或搭乘火車至松山火車站，再步行至基隆河4號疏散門即可抵達。