拆公館圓環啟動 今天凌晨起封填地下道 交通配套一次看

北市公館圓環拆除作業今天凌晨展開第一階段封填地下道工程。負責工程的新工處表示，施工車輛會在早上及傍晚的交通尖峰，禁止出入，並提醒車輛避開施工區。公運處提醒，屆時公車將調整改行駛平面道路，但所有停靠站位不受影響。

新工處表示，北市羅斯福路四、五段與基隆路四段路口的公館圓環，第一階段將辦理人行地下道及車行地下道分層封填，並同步進行自來水、電力及電信等管線單位降埋作業，同時拆除引道段RC護欄、鋼管欄杆及路燈設備，完工後將鋪設臨時AC路面及中央分隔帶。

新工處說，此階段主要於日夜間交通離峰時段施工，日間作業時間為8時到下午6時，夜間為11時到清晨6時，施工車輛於交通尖峰時段的早上7時到9時、下午4時到7時，禁止進出工區，以降低對交通影響，並且不占用平面車道。

新工處說，第二階段進行圓環地上設施拆除及平面道路施工，包含圓環地上建物拆除、北側人行地下道出入口雨遮拆除、路面刨鋪及永久路型標線施作。此階段施工僅於夜間11時到清晨6時，並於夜間短暫占用羅斯福路外側一車道，白天維持既有車道通行。

新工處提醒用路人，施工期間將原則維持現況車行動線及車道配置，但因道路容量將降低，建議用路人可提前分流行駛，包含永和區往返北市，建議分流行駛永福橋，經由汀州路三段銜接辛亥路。新店往返北市，建議經由景隆街銜接興隆路二段，續行辛亥路銜接基隆路。

新工處表示，為降低施工影響，北市府將採多元管道進行交通宣導，包括設置CMS可變資訊標誌、張貼施工通知單至附近住家、於公車站牌電子看板及車廂內張貼宣導公告，並透過警察廣播電台提醒民眾。預計兩階段工程於11月16日完成。

公運處補充，施工期間原行駛羅斯福路4、5段車行地下道的公車路線，將調整改行駛平面道路。其餘行駛福和橋、基隆路、羅斯福路外側車道之公車路線均維持原行駛動線，另外，所有公車路線停靠站位不受影響，