公館圓環65天工期將「大幅縮減」 李四川：應該可在1個月完成

公館圓環今天零時展開地下道填平工程及拆除作業，工期原本預計65天，在11月16日完成。台北市副市長李四川一早視察工程進度，灌漿填平作業進度超前，重新評估整個填平和拆除作業，最晚應該在一個月內全部完成。

公館圓環及地下道封填工程今天凌晨啟動，車行地下道全線封閉，禁止車輛通行，公車須行駛平面道路，人行地下道各出入口也封閉，行人改走平面道路，今天是開除後第一個假日，上午車流大致順暢。

台北市副市長李四川上午視察工程，地下道填平工程超前。李四川說，目前地下道中間還有自來水管，但原本預估要60幾天的工期，不至於這麼長，原本是希望超前進度，在42天內完成，但現在看來，最晚應該在1個月完成。

為了灌漿作業，李四川指出，共找了8家預拌廠，都很配合，昨晚以一車可載6至7立方米，共灌了一千多立方米來看，大概出了150車，如果照這進度，最晚一個月內包括填平和拆除圓環可以完成。