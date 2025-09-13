快訊

義大利餐廳主廚轉換跑道為幼生煮餐 林育豐獲新北績優廚工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
景新附幼廚工林育豐曾是義大利餐廳的主廚，將餐飲業管理經驗帶入校園。記者江婉儀／攝影
景新附幼廚工林育豐曾是義大利餐廳的主廚，將餐飲業管理經驗帶入校園。記者江婉儀／攝影

新北市教育局今日舉辦「114年度教保服務機構績優暨資深人員表揚典禮」，市長侯友宜向493位獲獎人員致敬，市府也頒發久任資深服務獎金給予實質鼓勵，期盼凝聚更多力量，讓新北幼教持續向前。

今年獲獎39位績優人員，其中，榮獲績優教師的中和幼兒園老師林昀，遇過緊急安置幼兒，剛入園時極度排斥成人，她用愛與關懷，彌補幼生心理創傷，最後願意抱抱老師表達感謝，也找到自己的興趣，指導其他幼生完成高難度的拼圖。

榮獲績優廚工的景新附幼林育豐，曾是義大利餐廳的主廚，將餐飲業管理經驗帶入校園，提升廚房專業化，食材管理井井有條，也會開義大利料理的菜單，幼兒們總會充滿期待提問「午餐吃什麼？」，林育豐說，有些傳統食譜會用到的香料，不一定適合孩童食用，所以要避開，選用其他食材增添氣味。

在文德附幼當廚工的阮氏紅來自越南，因有一身好手藝，受到身旁好友鼓勵，加上小孩曾經在文德附幼讀書，所以決定來當廚工，她說，小朋友吃東西，要注意好不好吞嚥，所以會避開比較Q彈的米線，選比較軟嫩入口的麵食，讓孩子在品嚐美食中感受文化多樣性。

侯友宜表示，少子化衝擊下，幼教現場面臨師資招募不易、家長期待提升，特殊幼兒照顧需求增加等重重挑戰，都需要更多專業與耐心。為吸引優秀人才投入幼教，新北市推出首創資深久任獎金、擴大教師節禮金發放、廚工加薪及特教研習獎勵等措施，全力給予支持，讓1萬3千名教保服務人員能專心在最有價值的教育工作上發光，提升教保服務的穩定與尊嚴。

在文德附幼當廚工的阮氏紅來自越南獲得績優廚工。記者江婉儀／攝影
在文德附幼當廚工的阮氏紅來自越南獲得績優廚工。記者江婉儀／攝影
中和幼兒園老師林昀榮獲績優教師。記者江婉儀／攝影
中和幼兒園老師林昀榮獲績優教師。記者江婉儀／攝影
在文德附幼當廚工的阮氏紅來自越南獲得績優廚工。記者江婉儀／攝影
在文德附幼當廚工的阮氏紅來自越南獲得績優廚工。記者江婉儀／攝影
景新附幼廚工林育豐曾是義大利餐廳的主廚，將餐飲業管理經驗帶入校園。記者江婉儀／攝影
景新附幼廚工林育豐曾是義大利餐廳的主廚，將餐飲業管理經驗帶入校園。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今日舉辦「114年度教保服務機構績優暨資深人員表揚典禮」。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今日舉辦「114年度教保服務機構績優暨資深人員表揚典禮」。記者江婉儀／攝影

