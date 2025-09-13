新北表揚493名教保服務員 首創頒久任獎金留人才

新北市教育局今天表揚教保服務機構與人員，向493名獲獎者致敬，感謝他們長年用愛與專業守護幼兒；市府並首創頒發久任獎金獎座，盼凝聚更多力量，讓幼教服務穩定發展。

市府上午表揚教保人員與機構，得獎者獲頒獎座、獎狀並領取獎勵金，其中，有35名資深負責人獲表揚，39名績優人員經專業評選與訪視脫穎而出，展現幼教典範。

其中，中和幼兒園教師林昀曾協助緊急安置幼兒，透過耐心陪伴，幫助孩子走出創傷；景新國小附幼廚工林育豐，曾任義大利餐廳主廚，將餐飲管理帶入校園。

市長侯友宜除逐一頒獎，致詞時表示，在少子化衝擊下，幼教現場面臨師資招募困難、特殊幼兒照顧需求增加等挑戰；家長普遍重視孩子起跑點，對幼兒教育期待極高，也讓教保人員承受龐大壓力。

他說，無論是園長、教保員，還是第一線廚工與協助特殊教育的老師，都是幼兒園不可或缺角色；新北市率全國之先，推動「資深久任制度」，讓服務年資深的教保人員獲頒獎金與獎座，鼓勵他們持續留任第一線。

教育局表示，教保人員的努力與堅持，是幼兒教育穩定關鍵，他們多年如一日守護幼兒，默默付出的身影鼓舞更多教育夥伴堅持投入，共同打造友善幼教社群；市府將持續投入資源，推動永續教育環境，讓孩子在愛與專業守護下，擁有最美好成長起點。