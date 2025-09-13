快訊

台灣超多圓環設計有問題？專家提「現代」或「渦輪」大改造

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱邱書昱／台北即時報導
公館圓環最後身影 有57年歷史的台北市公館圓環，過去7年每3天發生2件車禍，尖峰時段車輛混流，肇事率高達74%，導引線越界率破5成，市府評估拆除後可有效改善，今天凌晨0時起拆除，為期65天，昨留下拆除前最後的身影。記者曾原信／攝影
公館圓環最後身影 有57年歷史的台北市公館圓環，過去7年每3天發生2件車禍，尖峰時段車輛混流，肇事率高達74%，導引線越界率破5成，市府評估拆除後可有效改善，今天凌晨0時起拆除，為期65天，昨留下拆除前最後的身影。記者曾原信／攝影

北市公館圓環走入歷史，但全台各地仍存有不少圓環，存廢再掀討論，專家認為，台灣圓環車流量高，很難透過圓環降低事故，圓環規畫不合時宜，歐洲許多國家都已經在推動「現代圓環」或「渦輪圓環」，提高效率，降低事故。

台大土木工程系交通組退休教授張學孔認為，圓環分兩大類功能，一類是偏向景觀古蹟保留等公共空間，如紐約的哥倫布大圓環，中間是公園，從環境景觀文化古蹟去融入當地交通需求。另一種就是交通圓環，從安全、車流效率等角度評估，但車流量要小於一定比例，才可以增加車流效率，更提升安全。

張學孔認為，美國有學者研究，「當車流多到一定程序，當每車道車流量超過600輛次以上，利用圓環的停等時間、擁擠時間，也會急劇上升」，這也是台灣圓環的困境。

他提到，車流量少的路口，當然用圓環可以減少停等、增加效率、提升安全。很多學者都有研究，一個號誌化路口，若用圓環設計，將可減少90%的死亡車禍、75%的受傷車禍，但台灣許多圓環車流高，得加號誌、設施，才能提高效率、安全。

「圓環規畫不合時宜。」標線改造台灣路主編劉冠頡則認為，現在歐洲許多國家都已經在推動「現代圓環」或「渦輪圓環」，其中現代圓環是強調車向分流，會有不同的箭頭指示不同車道的轉向行為；渦輪圓環則是把圓環動線變成螺旋，把車流自然甩出圓環，就可以提高效率，降低事故。

劉也說，圓環進環與出環車道數應該要一致，且解方不難，只要用十字路口方式設計就好，但例如仁愛、景福門等舊式圓環，都是圓環裡一個系統，圓環外又是另一個系統，沒有將兩系統扣在一起，才會發生事故。

長期研究圓環專家「松山查爾斯」許晟松說，許多圓環刻意規畫「內環行駛汽車，外環機車」，就會發生非常多衝突點，機車直行，右轉的汽車在機車左邊，就會遇到右轉側撞；國外圓環不會有車種分流，就不需要額外浪費道路空間放一個機車道，排擠到人行空間。

仁愛圓環車禍事故不下於公館圓環。記者胡經周／攝影
仁愛圓環車禍事故不下於公館圓環。記者胡經周／攝影
北市景福門圓環也常發生車禍。記者李隆揆／翻攝
北市景福門圓環也常發生車禍。記者李隆揆／翻攝

