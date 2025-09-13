台灣超多圓環設計有問題？專家提「現代」或「渦輪」大改造
北市公館圓環走入歷史，但全台各地仍存有不少圓環，存廢再掀討論，專家認為，台灣圓環車流量高，很難透過圓環降低事故，圓環規畫不合時宜，歐洲許多國家都已經在推動「現代圓環」或「渦輪圓環」，提高效率，降低事故。
台大土木工程系交通組退休教授張學孔認為，圓環分兩大類功能，一類是偏向景觀古蹟保留等公共空間，如紐約的哥倫布大圓環，中間是公園，從環境景觀文化古蹟去融入當地交通需求。另一種就是交通圓環，從安全、車流效率等角度評估，但車流量要小於一定比例，才可以增加車流效率，更提升安全。
張學孔認為，美國有學者研究，「當車流多到一定程序，當每車道車流量超過600輛次以上，利用圓環的停等時間、擁擠時間，也會急劇上升」，這也是台灣圓環的困境。
他提到，車流量少的路口，當然用圓環可以減少停等、增加效率、提升安全。很多學者都有研究，一個號誌化路口，若用圓環設計，將可減少90%的死亡車禍、75%的受傷車禍，但台灣許多圓環車流高，得加號誌、設施，才能提高效率、安全。
「圓環規畫不合時宜。」標線改造台灣路主編劉冠頡則認為，現在歐洲許多國家都已經在推動「現代圓環」或「渦輪圓環」，其中現代圓環是強調車向分流，會有不同的箭頭指示不同車道的轉向行為；渦輪圓環則是把圓環動線變成螺旋，把車流自然甩出圓環，就可以提高效率，降低事故。
劉也說，圓環進環與出環車道數應該要一致，且解方不難，只要用十字路口方式設計就好，但例如仁愛、景福門等舊式圓環，都是圓環裡一個系統，圓環外又是另一個系統，沒有將兩系統扣在一起，才會發生事故。
長期研究圓環專家「松山查爾斯」許晟松說，許多圓環刻意規畫「內環行駛汽車，外環機車」，就會發生非常多衝突點，機車直行，右轉的汽車在機車左邊，就會遇到右轉側撞；國外圓環不會有車種分流，就不需要額外浪費道路空間放一個機車道，排擠到人行空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言