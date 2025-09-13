獨／公館圓環開拆！首都還有這兩大圓環事故也超高...存廢掀討論

北市三大圓環中的公館圓環已開工拆除，不過仁愛、景福門圓環車禍事故也不下於公館圓環，更是危險路口；民團及地方里長說，市長蔣萬安可趁拆公館圓環，一併檢視其他圓環問題。交通局指出，會依事故衝突點，重新檢視標誌和標線。

北市交通警察大隊統計，北市三大圓環近5年的事故數，公館圓環分別是246、228、260、269、276件；仁愛圓環294、239、249、296、276件；景福門圓環為282、255、245、229、249件。

「仁愛圓環最危險路口，就是仁愛路右轉敦化南路方向。」台灣機車權益促進會副理事長吳祥瑀說，因路口不遠處有公車站牌，走敦化南路的公車往北出圓環外，得短距離從內側車道往慢車道靠邊，被迫「切西瓜」，最易擦撞汽機車。

他說，另外，所有車輛進入環內繞行，但準備出環時，因有的車出環要走靠大安路的右側車道，有的要走往仁愛醫院側的左側車道，只要「有車輛切得比較快、並連跨好幾線道，就常發生擦撞危險。」

「仁愛圓環環內、環外車道數不平衡。」吳說，圓環設計環外與環內車道數應要等數，不過仁愛圓環卻是環外車道比環外車道多，導致車道數對不齊，很難讓用路人判斷其它車要走哪一車道，最嚴重是環內多線道怎去銜接環外？導致車輛擦撞、被開罰單等問題。

台大土木工程系交通組退休教授張學孔認為，仁愛圓環可以讓中間圓環縮小，並讓四邊的綠地擴大，更有效率配置，或許慢車道不需這麼多車道，過去用槽化標線引導，可以變成實質綠地，就可以更分流。

在地是否支持拆除？大安區仁愛里長林宜蓁說，仁愛圓環有產權屬於私地，相對複雜，甚至不少地主在國外，都是拆圓環的溝通困難點，「很難廢除」。

至於景福門圓環，交通網紅火花羅認為，景福門圓環的問題是路口太大，加上設計規畫非常雜亂無章，所有的停止線都畫相當後面，進入圓環時要怎麼走？駕駛人都會「非常茫然」。

火花羅說，信義與仁愛路都以「切線」形式與圓環做交會，不過真正的圓環應該是要傾向「所有的路必須往圓心去作正交」，只要將整個景福門圓環縮小，就可以有一點轉彎導向，國外有很多案例，路型即便沒有對正，都有轉向功能，讓圓環比較安全效率運行。

吳祥瑀也認為，景福門圓環比較合適的做法，應是減少凱道的車道數可以不用這麼寬，加上景福門轉彎車輛相對較少，可以將凱道改成更多石磚路的廣場空間，假日常有團體封路辦活動，未來凱道如果留給更多人使用的空間，是很好轉型機會，將圓環外面的慢車道空間變成更大的行人廣場，民眾就可以有休閒漫步空間。

他舉西門為例，儘管古城西門早不在，但很早路型也是圓環，透過改造變十字路口，西門周邊現在有更多人行廣場。

建國里長許瀞尹認為，蔣萬安應該趁這次拆公館圓環，一併檢討北市其他幾個大圓環，也應該將景福門圓環打開來，讓民眾可以親近圓環。