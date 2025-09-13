公館圓環拆了!北市防塞車策略曝光 下周一上班日迎挑戰
台北市「公館圓環」今天走入歷史，交通改善工程長達65天，恐陷交通黑暗期。因下周一是工程啟動後第一個上班日，北市交通局長謝銘鴻表示，關鍵是在下周一，市府會嚴陣以待，應變中心也都成立。
謝銘鴻表示，這個周六、周日是觀察期，因今明兩天沒有上班的車潮，應該還好，但比較關鍵在周一，會嚴陣以待，應變中心也都成立，因為原本公車2個專用車道，南下、北上沒有辦法使用，公車會溢流到平面車道。
謝銘鴻說，目前下周一在交通策略上，會延長整個羅斯福路的一些綠燈秒數，也跟新北有交控的聯合管制，有互相在做聯繫，另外，也有監控平台，可以大範圍的看到市中心區或福和橋、永福橋橋樑上的車流量，進行監控，警察也會根據現場的一些狀況做驅離。
謝銘鴻呼籲，因為捷運畢竟還是比較快的系統，所以捷運的優惠措施，也希望民眾能夠多多使用，可以讓整個進城、出城的時間節省。
