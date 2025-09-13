公館圓環抗議聲中開拆 交通局長：以安全為第一優先考量

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市公館圓環今天凌晨零時起封閉，工程車進入展開填平地下道作業。記者楊正海／攝影
台北市公館圓環今天凌晨零時起封閉，工程車進入展開填平地下道作業。記者楊正海／攝影

北市公館圓環今天凌晨零時起，在民團抗議聲中，啟動填平地下道和圓環拆除作業，凌晨工程順利進行，陳抗民眾在接近凌晨1時許散去。北市交通局長謝銘鴻表示，市府是以安全為第一優先考量，民眾的陳情「我們都聽到了」。

北市新工處施工作業，從今天凌晨零時起進行車行地下道機電設施拆除、車行地下道灌漿工程及人行出入口封閉作業，範圍涵蓋公館車行地下道全線封閉，禁止車輛通行，人行地下道各出入口封閉，行人請改走平面道路。

另外，施工區域設置護欄圍籬及明顯標示，並由交維人員協助指引。根據前期作業規劃，灌漿車隊昨天深夜11時30分進場，完成車道封閉與材料準備，13日0時起展開第一階段的灌漿工程。

新工處提醒用路人自114年9月13日起公館周邊道路將進行施工，行經羅斯福路四、五段與基隆路四段周邊時，請減速慢行、注意交通動線指引。

公民團體昨晚7時許到場陳抗，抗議市長蔣萬安拆圓環的政策一意孤行，晚間8時團體們「走讀」圓環時，突然衝到車輛仍行駛中的圓環綁布條，但警方立即勸導制止，雙方在地下道上方一處人行道上對峙，當工程車進入地下道施工時，現場一度鼓噪，但未發生衝突。

謝銘鴻指出，民眾的意見，其實市府都有收錄到，之前也都再透過記者會和其他不同的管道做說明，其實都是以安全為第一優先考量，民眾的陳情市府也都知道，但是相信在65天工期完成後，整個道路環境一定會截然不同，打造一個交織行為很少的路口，讓民眾來體驗，工期期間還請民眾多忍耐，盡快把路口安全來實現。

謝銘鴻說，目前的施工狀況還好，期望在65天之內能夠完成，預估是11月16日前，會盡所有的努力能夠提早完成，這段期間造成民眾的不便，請大家能夠體諒。

