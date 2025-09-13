公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

台北市府凌晨進行公館圓環填平地下道工程，在公民團體、在地民眾及學生團體目視和抗議聲中，昨天晚間11時30分封閉地下道，工程車隨即駛進地下道，展開填土作業。

公民團體昨晚7時許到場陳抗，抗議市長蔣萬安政策一意孤行。約莫晚間8時，團體們「走讀」圓環時，突然衝到車輛仍行駛中的圓環綁布條，但警方立即勸導制止，所幸沒有發生衝突，但雙方在地下道上方一處人行道上對峙。

民團要求市府派員和他們對話，但警方不為所動，將10多名民團人員圍住。晚間11時30分，警方圍起柵欄，封閉公館圓環地下道，將公車導引行駛平面道路，圓環地下道走入歷史，民團在現場為「末班車」唱歌，紀念歷史一刻，也表達對公館圓環拆除不滿。