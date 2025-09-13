里環境認證制 新北800里拚特色環保

新北里辦公室、清潔隊員與公所參與「里環境認證制度」，盼奠定新北成為最乾淨城市。今年參與里數突破800大關，環保局昨頒獎，淡水區油車里和新店區玫瑰里表現出色，透過里內特色，分別發展環境綠化、循環資源，獲五星級認證。

環保局指出，里環境認證以「里」為單位，透過實地及書面評鑑作業，訂定「巷弄乾淨」、「病媒防治」、「公廁清新」、「環境綠化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」等7項環境指標，各里可依自身特色擇定發展方向。

市長侯友宜指出，里長、環保志義工、區公所及清潔隊合作，一起清理環境，是新北市環境品質能持續提升的重要關鍵，除依各里特色發展亮點，也邀專家協助。

淡水區油車里在「環境綠化」指標達到城市花園等級，里長唐儷樺在油車市民活動中心圍牆下種植綠色植栽及杜鵑花，讓水泥牆邊增添綠意盎然，更運用周邊空間種植蔬菜、香草植物，使用雨撲滿回收雨水澆灌，並設有環境教育解說牌，10多年來環保志義工堅持守護市民農園。

新店區玫瑰里則在「循環資源」指標表現亮眼，里長施天賜自黃金資收站2011年開站起，就加入資源回收行列，每月資收量約4000公斤，設置小家電維修站，由電器修繕達人免費服務，展現資源循環永續再利用態度。