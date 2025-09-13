聽新聞
拆除趕不上查報速度 北市違建愈拆愈多 累積已逾8萬件

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市建管處近年積極拆除危害公安的違建，持續成立專案列管並優先執行拆除，此為拆除後狀況。圖／台北市建管處提供
北市建管處每年查報拆違建，但審計報告卻指出，拆除不及查報速度，違建愈拆愈多，現有違建超過8萬件，近3年火災違建54件也都還沒結案，議員直指拆除人力不足。建管處指出，今年6月起已提高拆除人員薪資待遇，並優先處理影響公安等違建。

北市府2011年公告實施「北市違章建築處理規則」，審計報告指出，北市累計未處理完的違建，從2021年8萬1335件增至去年9月的8萬3444件；2012、2013年查報違建各有1311件、1273件，都逾行政執行時效，仍未處理完。

報告指出，列管案件屬於發生火災後，恐有結構安全問題、須優先查報拆除對象，2022年至去年10月各有65件、65件、29件，未處理完則各有8件、23件、23件。

市議員詹為元說，拆除建物茲事體大，通常毫無爭議、確定違法才會拆，雖有拆除大隊，但現有薪資條件，市府留人困難，他認為可建立委外拆除機制。

也有議員私下表示，要證明是既有違建，須花時間申請空照圖、找前屋主等方式舉證，加上房屋是人民財產，不能貿然拆除，與民眾認定不同時，要送爭議處理委員會審議，流程繁瑣且謹慎，拆除速度就會慢。

建管處回應，拆除處理人力明顯不足，其中小隊長在第一線須直接面對民眾，壓力較大，流動率高，為增加留任誘因，今年6月起提高薪資從3萬8920元提高到4萬5870元。

建管處表示，北市以「影響公共安全的違建」及「2015年後產生的新違建」為優先執行標的，2014年前案件若涉危害公安等即專案優先處理，非優先拆除對象超過行政執行時效仍可執行；火災查報違建未結案迄今尚有9件，與修繕中、法院訴訟等因素有關。

