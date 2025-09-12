新北美術館蘆葦叢意象 獲芝加哥雅典娜國際建築獎

快訊

中央社／ 新北12日電

今年4月25日開館的新北市美術館外觀獨特，以高低錯落的鋁管，呈現蘆葦叢隨風搖曳的律動感，近日榮獲指標性的芝加哥雅典娜「國際建築獎」，園區的照明設計也獲美國設計獎項。

新北市文化局發布新聞稿表示，新北市美術館近日榮獲國際建築界指標性的芝加哥雅典娜建築與設計博物館「國際建築獎」，將在今年「國際建築獎」展覽中展出，主題為「城市與世界」；而美術館園區景觀照明設計，也獲美國繆斯設計獎項的照明設計鉑金獎。

文化局指出，新北市美術館是新北首座公立美術館，位於鶯歌溪與大漢溪匯流處，由知名建築師姚仁喜團隊設計，以「如蘆葦叢中浮現的建築」為設計靈感，外觀由高低錯落的鋁管立面構成，營造隨風搖曳的律動感。

此外，美術館園區景觀照明，由劉炳毅與朱文英領軍的一隱照明設計，從建築向外輻射，融入風、光及當地動植物等元素，透過光線，將美術館的藝術氛圍延伸到戶外空間。

芝加哥雅典娜建築與設計博物館是「國際建築獎」創辦機構之一，該獎項於2004年設立，表彰與發掘全球高品質、有意義的建築；美國繆斯設計獎項則是國際獎項協會於2015年設立。文化局說，能夠在這兩個國際競賽中脫穎而出，顯示新北市美術館在國際建築舞台上的卓越價值。

新北市美術館現正展出「關係場域：90年代新北文化地景」，由策展人王品驊邀7位藝術家，透過檔案、館藏與新作，回望1990年代的前衛藝術能量；香港藝術家楊嘉輝全新創作「展亭」，則聚焦多媒體與人工智慧快速發展的時代，科技如何重塑人類感知與思考。

