快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止康誥坑溪封溪護魚藻類異常增生 專家疑新增汙染源

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市汐止康誥坑溪封溪護魚，但近來上游缺出現藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡。圖／張錦豪提供
新北市汐止康誥坑溪封溪護魚，但近來上游缺出現藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡。圖／張錦豪提供

新北市汐止康誥坑溪封溪護魚，但近來上游缺出現藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡，市議員張錦豪今邀國立台灣海洋大學教授陳義雄調查，陳義雄懷疑綠藻增生是新增汙染源所致，建議改善河流階梯破口。

張錦豪近期接獲白雲里居民反映，康誥坑溪雖處於封溪護魚狀態，上游卻因不明原因藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡。

新北市政府今邀海大海洋生物研究所教授陳義雄實勘提供專業的見解，陳義雄說，這分成汙水排入及溪流橫向斷面兩個因素，上游增加大片綠藻，可能有新增汙染源，建議改善河流階梯的破口，增加流速。

環保局將進行水質檢測採樣，預計2周內提供水質檢測報告，短期內請汐止區公所針對增生藻類進行清理，預計19日前清理完畢。

張錦豪說，請農業局尊重生態專家意見，研議評估包括河堤敲開中間三分之一以增加流速等改善方案。並請水利局對周邊社區進行納管，從根本防止可能的廢水直接流入溪中。

張錦豪表示，封溪護魚政策應與整體水質治理同步推進，才能確保魚類棲地穩定與生態功能恢復。將持續督促市府強化水域管理與通報機制，讓汐止溪流環境逐步朝向穩定與永續的目標前進。

水質 張錦豪

延伸閱讀

新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

斜坡道停機車 新北汐止樟樹國小學童通學路受阻要改善

新北汐止基隆河步道增YouBike 要先確認江北橋改建範圍

機車亂停阻進出 新北汐止力行街59巷要整頓停車秩序

相關新聞

抗議拆公館圓環填地下道 群眾走讀殺入車陣綁布條抗議

台北市府13日零時將進行公館圓環填平地下道工程，公民團體、在地民眾及學生團體等人今天晚間7時到場陳抗，抗議市長蔣萬安政策...

圖輯／公館公車道將填平 民眾繞行反對

台北市公館圓環將於明天清晨開始拆除，公車專用道也將填平，今天晚間除了有民眾特地拍照留念外，也有超過300位民眾號召走讀，...

新北福隆沙雕藝術季延長展期 中秋、雙十壓軸登場

今年夏天最夯的打卡熱點「2025福隆國際沙雕藝術季－迪士尼仲夏歡樂祭」，活動開展至今已吸引超過32萬人次朝聖，人氣超高、好評不斷。活動原本預計展到9月30日，現在應觀眾熱烈敲碗，主辦單位宣布，展期正式延長到10月12日。

汐止康誥坑溪封溪護魚藻類異常增生 專家疑新增汙染源

新北市汐止康誥坑溪封溪護魚，但近來上游缺出現藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡，市議員張錦豪今邀國立台灣海洋大學教...

印尼籍船員阿龍當協調者還救過釣客 獲全國模範外籍船員獎

今是114年全國漁民節頒獎典禮，表揚全國優秀漁民，新北5區漁會推薦人選，共計2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員...

發揮大愛！兒子依父親遺願 今捐贈新北市消防局高頂救護車

新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願，今天上午11時在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。