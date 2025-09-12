聽新聞
汐止康誥坑溪封溪護魚藻類異常增生 專家疑新增汙染源
新北市汐止康誥坑溪封溪護魚，但近來上游缺出現藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡，市議員張錦豪今邀國立台灣海洋大學教授陳義雄調查，陳義雄懷疑綠藻增生是新增汙染源所致，建議改善河流階梯破口。
張錦豪近期接獲白雲里居民反映，康誥坑溪雖處於封溪護魚狀態，上游卻因不明原因藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡。
新北市政府今邀海大海洋生物研究所教授陳義雄實勘提供專業的見解，陳義雄說，這分成汙水排入及溪流橫向斷面兩個因素，上游增加大片綠藻，可能有新增汙染源，建議改善河流階梯的破口，增加流速。
環保局將進行水質檢測採樣，預計2周內提供水質檢測報告，短期內請汐止區公所針對增生藻類進行清理，預計19日前清理完畢。
張錦豪說，請農業局尊重生態專家意見，研議評估包括河堤敲開中間三分之一以增加流速等改善方案。並請水利局對周邊社區進行納管，從根本防止可能的廢水直接流入溪中。
張錦豪表示，封溪護魚政策應與整體水質治理同步推進，才能確保魚類棲地穩定與生態功能恢復。將持續督促市府強化水域管理與通報機制，讓汐止溪流環境逐步朝向穩定與永續的目標前進。
