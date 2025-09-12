汐止康誥坑溪封溪護魚藻類異常增生 專家疑新增汙染源

今年夏天最夯的打卡熱點「2025福隆國際沙雕藝術季－迪士尼仲夏歡樂祭」，活動開展至今已吸引超過32萬人次朝聖，人氣超高、好評不斷。活動原本預計展到9月30日，現在應觀眾熱烈敲碗，主辦單位宣布，展期正式延長到10月12日。

2025-09-12 21:01