抗議拆公館圓環填地下道 群眾走讀殺入車陣綁布條抗議

台北市府13日零時將進行公館圓環填平地下道工程，公民團體、在地民眾及學生團體等人今天晚間7時到場陳抗，抗議市長蔣萬安政策一意孤行。不料，在約莫晚間8時，團體們走讀圓環時，突然衝到車輛仍行駛中的圓環綁布條，警方立即勸導制止，所幸沒有發生危險。

晚間7點多，「守護圓環」發起的民團、學生及在地居民集結在公館圓環旁、台電大樓附近，並逐一發表對於台北市長蔣萬安的不滿，甚至投影「蔣不聽！」、「都給你蔣！」等投影。

苗博雅晚間到現場致詞，他說，看到台大、政大、師大及台科大學生們等上前，這是當議員以來第一次看到交通政策議題，市府沒有找任何交通團體，且大家都齊聲反對的政策。

苗博雅說，兩場的說明會完全沒有里民、學生們支持，代表政策爛的離譜，但蔣萬安仍堅持施工，也無視跨黨派議員曾在會議時決議的以繪製標線為優先的政策。

苗博雅也說，蔣萬安當初競選市長時，選舉公報第一條就是要打造以大眾運輸為核心，如今第一個犧牲的卻是大眾運輸，讓公館圓環每小時三百班次的公車，全部塞一起等紅燈，「大塞車、大排隊」。

隨後，苗博雅結束致詞約莫晚間8時多，團體也以走讀繞行公館圓環，不料，第一批群眾在返回陳抗現場時，突然一群人衝向圓環綁布條，但由於眾多車輛仍在行駛，警方衝上前勸導，並要求迅速撤離。