中秋節3天連假 新北6處河濱公園限時開放烤肉

中秋節連假將屆，新北市除了鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉外，今年再開放5處河濱公園，民眾可在10月4日至6日每天限定時間內，相約親友至河濱烤肉同樂。

今年中秋節有3天連假，新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿表示，為考量民眾過節需求，除了鹿角溪原住民主題部落公園全年皆可烤肉外，將在河濱公園橋下增設5處臨時烤肉區。

5處臨時烤肉區分別為三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和公園，開放民眾在10月4日至6日，每天上午10時至晚間10時指定範圍內烤肉野炊，其餘河濱區域禁止烤肉。

高灘處處長黃裕斌提醒，臨時烤肉區禁止直接在地面或設施物上生火，且不得影響行人、自行車通行，也務必記得隨手將垃圾帶走或置於規定集中點，共同維護環境清潔。另外，因開放區域取得水源不易，建議民眾在家中先清洗食材，並攜帶可重複使用的餐具，減少垃圾量。

除了烤肉外，高灘處也分享鄰近遊憩景點，包括三重新北大都會公園熊猴森樂園共融遊樂場、八里城市沙雕展「數碼寶貝」，新月橋更有巨型「兔兔Q」氣偶可打卡拍照，還能順便參加新北濕地藝術季。