新北淡水第一漁港新設YouBike站 觀光遊淡水更便利

新北市淡水區位於中正路老街尾端靠近第一漁港旁，從中正路停車場銜接著淡水老街、觀潮廣場、海關碼頭、紅毛城等景點，是淡水出遊必經之地，因此市議員鄭宇恩今年爭取設置YouBike站點，共24柱停車樁，提供遊客漫遊淡水河岸更便利的選擇。

市議員鄭宇恩表示，淡水區第一漁港附近，是遊客停車的優先選擇點，但周遭的YouBike站都有些距離，使得許多遊客在準備深入探索淡水時，選擇YouBike出行的意願降低。因此設置也在上個月底完工，九月初啟用。

鄭宇恩也說明，當初接獲地方反映後，與新生里辦公室還有交通局及淡水區公所至實地勘查，最後決議於中正路停車場旁設置共24柱YouBike租還樁，啟用後可以讓周遭居民有更多的出行工具選擇，也可以讓遊客更深入去漫遊淡水，帶給附近商家更多商機，最重要的是能減少碳排，減輕環境壓力。