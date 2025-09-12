環境五星認證大豐收 新北汐止區48里帶回239顆星

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
里環境認證汐止區一舉摘下239顆星，也拿下了團體獎第三名的殊榮。 圖／觀天下有線電視提供
里環境認證汐止區一舉摘下239顆星，也拿下了團體獎第三名的殊榮。 圖／觀天下有線電視提供

新北市「里環境認證」成績出爐，今(12)日頒獎典禮上，由新北市長侯友宜親自頒獎表揚，感謝里長帶領志義工的付出與努力，今年汐止區的成績比往年更好，48個里參加，總共帶回了239顆星，史上最多，汐止區還拿下團體獎第三名，里長們開心到市府把獎牌拿回來，汐止區長林慶豐也感謝里長還有志工們的幫忙，讓汐止的環境越來越乾淨整潔。

自強里長康金龍說，這次拿到里環境認證五星，今天是頒獎的日子，大家都覺得很高興，很感謝志義工一起打拼，讓自強里可以再次得到里環境認證的殊榮。大同里長黃翠華也說，今天參加市府全新北市29區里環境認證的頒獎典禮，全新北市有1000多個里，受頒獎的有800多個里，有5/4的里對於環境付出的努力受到肯定，因為環境認證，讓大大小小的角落髒亂點消除之後，還可以加以綠美化，對於巷道的清潔以及病媒蚊的防治，整體環境的提升很有意義。

汐止區長林慶豐表示，很開心跟大家分享一個好消息，這次汐止區的里環境認證總共有48個里參加，拿到五星認證，感謝所有里長一起守護地方的環境整潔，再次恭喜汐止區的里長們，汐止區公所同樣獲得第一級第三名的榮譽，希望能持續加油，讓汐止環境能更整潔乾淨，這次共有4個里包括厚德里、禮門里、復興里以及北山里得到環境五星級11連霸，並且有新昌里、八連里、中興里及湖興里等4個里是首次獲獎，不論是第一次或是連續11次參與的里長，大家都非常的用心，讓里內的環境整潔、綠美化、巷弄乾淨都做得非常出色，這次總計榮獲239顆星的認證，希望里長一起來，讓汐止區的環境更加整潔。

一舉摘下239顆星之外，汐止區所也拿下了團體獎第三名的殊榮，今年新北市里環境認證制度全市共有800多個里參加，參與率超過78%，而汐止區50個里就有48個里參加，參與率超過9成多，一眼望去好多的星星，這都是里長志工們努力整理鄰里環境綠美化的成果，這次汐止的成績大好，汐止區長林慶豐也特別感謝里長、志工們對環境無私的付出，讓汐止越來越美麗。

