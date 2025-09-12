新北活化閒置校舍紀錄片 奪金鵰微電影展銀獎

新北教育局表示，三芝國小陽住分班蛻變轉型為「山海藝術園區」，貢寮國小吉林校區轉型為「和禾聚落」，2校活化空間的紀錄片微電影，今天勇奪第9屆台北金鵰微電影展銀獎。

教育局下午發布新聞表示，2025第9屆台北金鵰微電影展今天在台北世貿一館亞太永續博覽會頒獎；新北市有2部影片獲頒銀獎、銅獎肯定。這是教育局連續第2年入選，從173部參賽作品中脫穎而出。

其中，「閒置校舍活化二部曲─走進‧重生校舍」影片獲得銀獎，內容是以兩所校園轉型為例，呈現閒置空間再生的力量。

其中，三芝國小陽住分班於2023年大規模改造，蛻變為「山海藝術園區」結合自然景觀、生態教育與文化展演，邀國內外藝術家進駐創作、策展，並投入在地藝術教育，致力於推動永續環境，讓藝術融入日常。

貢寮國小吉林校區於民國98年裁撤，原閒置校舍多元活化，由人禾環境倫理基金會經營，轉型為以「和禾聚落」為主體的社區中心，修復1920年代石頭屋教室。

聚落並設立青年培力工作站，串聯梯田保育與青年返鄉，成為地方創生據點，除帶動貢寮梯田農業發展，也協助貢寮國中、國小推動環境教育。

教育局說，評審團盛讚影片展現教育永續、藝術美學及社區共融價值，讓新北市在校舍活化與美感教育的實踐模式躍上亞太舞台。

另外，榮獲銅獎的「美感旅行，守護教育永續」影片，3年間製作超過30支影片，涵蓋藝術欣賞、創作體驗與校園課程，傳遞文化保存、藝術美學與環境守護的理念。

「台北金鵰微電影展」是由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，鼓勵企業、政府、非營利組織、非政府組織，以動態影片呈現企業社會責任，與推展永續發展目標之成果或故事。