快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

蘆洲扶輪社連續11年捐贈不中斷 溫暖貢寮長者

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
扶輪社長年來的愛心支持，不只是捐款，更是對社區長輩長期的陪伴與關懷。 圖／觀天下有線電視提供
扶輪社長年來的愛心支持，不只是捐款，更是對社區長輩長期的陪伴與關懷。 圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮社區發展協會今(12)日，在貢寮市民活動中心舉辦一場溫馨感人的「共餐表揚大會」。活動中特別向國際扶輪社3490地區蘆洲扶輪社頒發感謝狀，感謝他們自103年起，連續11年每年捐助3萬元共餐基金，累計捐贈金額已達33萬元，成為社區長者共餐的重要推手與溫暖後盾。

蘆洲扶輪社由現任社長石獻中帶領前社長、社友及寶眷共約10人，一同到場與貢寮社區20多位長輩共餐，場面溫馨感人。扶輪社長年來的愛心支持，不只是捐款，更是對社區長輩長期的陪伴與關懷。

貢寮社區發展協會理事長劉嘉倫表示，非常感謝扶輪社多年如一日的支持，讓共餐活動得以持續進行，長輩們不僅能吃到營養美味的餐點，還能和朋友們聊天聯誼，增進情誼、提升生活品質，也讓社區更加有凝聚力。

貢寮區長柯建輝表示，共餐不只是提供餐點，更是陪伴長者、關懷長者的重要方式。蘆洲扶輪社能持續十一年不間斷，是非常難能可貴的社會責任實踐。他也呼籲社會大眾踴躍響應，加入共餐行列，讓更多長輩感受到關心與溫暖。

貢寮 長輩

延伸閱讀

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

影／貢寮至宜蘭頭城雙向中斷 台二線貢寮油罐車等3大型車追撞

新北貢寮社區幹部齊聚學新知 一起打造幸福家園

新北貢寮雙玉里田寮洋街道路拓寬完成 交通更安全

相關新聞

抗議拆公館圓環填地下道 群眾走讀殺入車陣綁布條抗議

台北市府13日零時將進行公館圓環填平地下道工程，公民團體、在地民眾及學生團體等人今天晚間7時到場陳抗，抗議市長蔣萬安政策...

圖輯／公館公車道將填平 民眾繞行反對

台北市公館圓環將於明天清晨開始拆除，公車專用道也將填平，今天晚間除了有民眾特地拍照留念外，也有超過300位民眾號召走讀，...

新北福隆沙雕藝術季延長展期 中秋、雙十壓軸登場

今年夏天最夯的打卡熱點「2025福隆國際沙雕藝術季－迪士尼仲夏歡樂祭」，活動開展至今已吸引超過32萬人次朝聖，人氣超高、好評不斷。活動原本預計展到9月30日，現在應觀眾熱烈敲碗，主辦單位宣布，展期正式延長到10月12日。

汐止康誥坑溪封溪護魚藻類異常增生 專家疑新增汙染源

新北市汐止康誥坑溪封溪護魚，但近來上游缺出現藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡，市議員張錦豪今邀國立台灣海洋大學教...

印尼籍船員阿龍當協調者還救過釣客 獲全國模範外籍船員獎

今是114年全國漁民節頒獎典禮，表揚全國優秀漁民，新北5區漁會推薦人選，共計2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員...

發揮大愛！兒子依父親遺願 今捐贈新北市消防局高頂救護車

新北市民陳烶修夫婦生前多次受惠119救護服務，其子依父親遺願，今天上午11時在新北市消防局第四救災救護大隊直潭分隊舉行高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。