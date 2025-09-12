蘆洲扶輪社連續11年捐贈不中斷 溫暖貢寮長者

新北市貢寮社區發展協會今(12)日，在貢寮市民活動中心舉辦一場溫馨感人的「共餐表揚大會」。活動中特別向國際扶輪社3490地區蘆洲扶輪社頒發感謝狀，感謝他們自103年起，連續11年每年捐助3萬元共餐基金，累計捐贈金額已達33萬元，成為社區長者共餐的重要推手與溫暖後盾。

蘆洲扶輪社由現任社長石獻中帶領前社長、社友及寶眷共約10人，一同到場與貢寮社區20多位長輩共餐，場面溫馨感人。扶輪社長年來的愛心支持，不只是捐款，更是對社區長輩長期的陪伴與關懷。

貢寮社區發展協會理事長劉嘉倫表示，非常感謝扶輪社多年如一日的支持，讓共餐活動得以持續進行，長輩們不僅能吃到營養美味的餐點，還能和朋友們聊天聯誼，增進情誼、提升生活品質，也讓社區更加有凝聚力。

貢寮區長柯建輝表示，共餐不只是提供餐點，更是陪伴長者、關懷長者的重要方式。蘆洲扶輪社能持續十一年不間斷，是非常難能可貴的社會責任實踐。他也呼籲社會大眾踴躍響應，加入共餐行列，讓更多長輩感受到關心與溫暖。