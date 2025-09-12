暖心同行戲曲饗宴 新北雙溪推廣戲曲文化關懷長者

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過戲曲表演豐富在地長者的精神生活，更藉由藝術體驗促進社會互動與情感交流，減緩孤獨感，提升生活幸福感。 圖／觀天下有線電視提供
透過戲曲表演豐富在地長者的精神生活，更藉由藝術體驗促進社會互動與情感交流，減緩孤獨感，提升生活幸福感。 圖／觀天下有線電視提供

為推廣傳統藝術文化，並提升偏鄉長者的社會連結與心靈關懷，雙溪區公所今(12)日於雙溪綜合市場2樓舉辦114年度「暖心同行【京】喜連連青銀共融」活動，透過戲曲表演、互動體驗與溫馨慶生活動，為雙溪地區獨居長者帶來充滿藝術與人情味的感動時光。

這次活動特別邀請新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁先生，攜手國立臺灣戲曲學院師生團隊演出京劇經典劇碼，包括《三岔口》、《四郎探母》、《天女散花》以及崑劇《遊園》等耳熟能詳的傳統劇目，並穿插《千歲賀壽》與樂曲演奏，結合視覺與聽覺的雙重饗宴，讓觀眾沈浸於傳統戲曲的深厚底蘊。

為增進長者參與度及互動性，現場亦安排體驗環節，由演員現場教學京劇台步、手勢及動作，觀眾朋友們踴躍參與，親身感受戲曲之美，活動氣氛熱絡、笑聲不斷，不僅看戲，也能動一動、學一學，寓教於樂，提升文化藝術的親近感。

雙溪地區因地處偏鄉，城鄉發展資源不均，長者藝文參與機會相對有限。此次活動旨在透過藝文結合社會服務，不僅豐富在地長者的精神生活，更藉由藝術體驗促進社會互動與情感交流，減緩孤獨感，提升生活幸福感。

雙溪區長劉盈良表示，傳統戲曲是我國珍貴的文化資產，透過專業演出團隊深入社區，讓區民認識並欣賞戲曲之美，尤其在表演者專業解說及後台實境呈現下，更讓大家深刻體會「台上一分鐘，台下十年功」的努力與付出。儘管現今娛樂多元，但傳統戲曲仍有其不可取代的文化價值，今日演出成功吸引在場觀眾的目光，帶來藝術與人文的深刻感動。

觀眾 偏鄉

