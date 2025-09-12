新北福隆沙雕藝術季延長展期 中秋、雙十壓軸登場

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
福隆沙雕藝術季展期延長到10月12日，遊客可要把握機會前往欣賞。 圖／觀天下有線電視提供
福隆沙雕藝術季展期延長到10月12日，遊客可要把握機會前往欣賞。 圖／觀天下有線電視提供

今年夏天最夯的打卡熱點「2025福隆國際沙雕藝術季－迪士尼仲夏歡樂祭」，活動開展至今已吸引超過32萬人次朝聖，人氣超高、好評不斷。活動原本預計展到9月30日，現在應觀眾熱烈敲碗，主辦單位宣布，展期正式延長到10月12日。

本屆沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等人氣角色齊聚沙灘，更迎來《玩具總動員》30週年紀念，主雕以《玩具總動員3》經典海報為藍圖，打造出高達8公尺的震撼巨作，將於中秋與雙十連假壓軸迎賓，邀請大小朋友一同共度歡樂時光。

福容大飯店福隆整合行銷部經理陳泰傑表示，10月連續兩個連假，希望更多旅客把握機會前來海邊，不但可以避開盛夏高溫，更能在涼爽秋意中，欣賞最後展出的迪士尼沙雕作品，為今年的夏日回憶畫下完美句點。

