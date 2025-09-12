聽新聞
0:00 / 0:00
新北福隆沙雕藝術季延長展期 中秋、雙十壓軸登場
今年夏天最夯的打卡熱點「2025福隆國際沙雕藝術季－迪士尼仲夏歡樂祭」，活動開展至今已吸引超過32萬人次朝聖，人氣超高、好評不斷。活動原本預計展到9月30日，現在應觀眾熱烈敲碗，主辦單位宣布，展期正式延長到10月12日。
本屆沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等人氣角色齊聚沙灘，更迎來《玩具總動員》30週年紀念，主雕以《玩具總動員3》經典海報為藍圖，打造出高達8公尺的震撼巨作，將於中秋與雙十連假壓軸迎賓，邀請大小朋友一同共度歡樂時光。
福容大飯店福隆整合行銷部經理陳泰傑表示，10月連續兩個連假，希望更多旅客把握機會前來海邊，不但可以避開盛夏高溫，更能在涼爽秋意中，欣賞最後展出的迪士尼沙雕作品，為今年的夏日回憶畫下完美句點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言